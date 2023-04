«Escalofríos»: Medina Lazar dijo que «ese texto tiene vida propia»

El film dirigido y producido por Sonia Silvero (quien también se encargó del guión adaptado), contó con el apoyo técnico del Centro de Producción Audiovisual, dependiente de la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la UNaF.

En cuanto al elenco, vale destacar que está conformado por Laura Duré, Elvira Infrán, Anto Flores y Nelson Vera. La asistencia de dirección estuvo a cargo de Daniel Soria, la dirección de fotografía y diseño gráfico corrió por cuenta de Daniel Soria, mientras que el montaje y la postproducción tuvo como responsables a Sergio Silvero y Sonia Silvero

Medina Lazar recordó que “escribí “Escalofríos” con la intención de retratar una leyenda autóctona que la escuché desde pequeño, en el barrio San José Obrero y que me acompañó hasta la adolescencia cuando solíamos recorrer con unos amigos, el Lote 4 de nuestra ciudad y es uno de los pocos textos del libro “El salón de las almas nuevas”, que se enmarca en el género fantástico”

“Todos los escritores que nos animamos a publicar un cuento o una poesía, sabemos que ya no nos pertenecerá únicamente a nosotros, sino que cada lector de nuestras páginas de alguna manera se apropia de la historia, la reconstruye o resignifica. Y ese texto tiene vida propia, hace su camino literario por tantos lugares que escapa de las manos de quien lo escribió. Esto conlleva en sí mismo, responsabilidad y seriedad a la hora de afrontar el proceso creativo”, remarcó el autor.

El reconocido escritor formoseño comentó que “cuando Sonia Silvero me comentó acerca de su proyecto de realización de un cortometraje sobre el cuento, sentí una enorme emoción, ya que se trata de una colega tan talentosa, que le ha dado su propia impronta como guionista y directora, como así también por la participación actoral de un elenco de primer nivel”

Destacó además “el aval y apoyo de la Universidad Nacional de Formosa, ya que soy egresado de la carrera del Profesorado en Letras de esa Casa de Altos Estudios, razón por la cual constituye un honor regresar de alguna manera, a ese lugar donde me formé como docente y persona”.

“No me queda más que expresar palabras de agradecimiento para todos aquellos que formaron parte de este cortometraje y que hicieron posible que una historia bien formoseña, de autor formoseño pegue el salto del papel a la pantalla”, expresó finalmente Luis Medina Lazar.

Sinopsis

Una mujer intenta- en vano- salvar a su hija, quien muere ahogada en un río para vivir por toda la eternidad atrapada en su lamento. Tiempo más tarde de ocurrida esta tragedia, una pareja de adolescentes curiosos e incrédulos quiere atravesar una experiencia sobrenatural, que de manera sorpresiva la llevará a enfrentar una aparición terrorífica.