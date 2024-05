Escándalo con Grego Rossello antes de firmar contrato con un canal de streaming

A mediados de marzo, Teleshow recibió la primicia de que en el mes de abril un nuevo programa iba a desembarcar en La Casa, el canal de streaming que hoy reúne a distintas figuras, entre ellas, Sol Pérez, Zaira Nara, Maru Botana, Cachete Sierra, Lola Latorre, Lizardo Ponce, en los distintos ciclos que se emiten a diario.

Ese programa iba a ser conducido por Grego Rosello y Agustín Franzoni, quienes en el 2023 hacían Red flag por Luzu TV, el canal de Nico Occhiato. Si bien los motivos de la salida de los influencers de ese medio no quedaron claros, hubo muchas especulaciones tras la confirmación del romance entre él y Flor Jazmín Peña, que antes estaba en pareja con Franzoni.

Así la cosa, si bien los influencers “se quedaron sin casa”, apareció otra con la que habían llegado a un acuerdo y estaba todo listo para arrancar, pero a último momento uno de ellos se bajó.“Un papelón lo de Grego”, le confirmaron testigos directos de la situación a Teleshow y detallaron lo ocurrido. “Fue a las reuniones, cerró de palabra, se sacó fotos y después colgó tanto a los del canal como a toda su gente”, afirmaron.

En sintonía, otras fuentes consultadas por este medio, confirmaron que el motivo habría sido porque recibió otra oferta laboral. “Lo llamaron de Olga (otro canal de streaming) donde actualmente participa los miércoles en el programa Se extraña a la nona, junto a Yayo Guridi y Julián Kartun. Él quería hacer los dos trabajos, pero en La Casa no quisieron”, explicaron.

Teleshow se comunicó con Grego para escuchar su versión, pero no hubo respuesta. Paralelamente, hubo un detalle que llamó la atención: a través de sus cuentas de Instagram, Rosello y Franzoni anunciaron que harán un podcast. Justamente en ese tráiler, hacen alusión a lo narrado anteriormente, aunque sin entrar en detalles.

“¿Te parece otro programa más amigo? Ya tengo dos yo“, le dice Grego a Agustín mientras simulan que se están preparando para grabar. “Y sí, amigo, yo no tengo laburo. El día que íbamos a firmar el contrato te bajaste hijo de pu…”, le dice Franzoni. “Pará, ¿qué vas a contar toda la verdad acá?”, insiste Rosello. “Y sí, amigo, ¿no es para eso?”, remarca Franzoni.

“Sí, eso dijimos. Una charla cruda, dos amigos diciendo verdades. Mirá que si vos empezás a soltar todas las verdades se arma quilombito acá”, cierra Grego en el adelanto del podcast que se llamará Claro hijo y los tendrá al influencer y al bailarín en un mano a mano hablando de todo.

“Somos dos amigos que se quedaron con ganas de seguir charlando juntos. Ojalá nos acompañen, estamos con mucha ilusión con este proyecto. La idea es abrirnos reirnos y entretenerlos un rato”, afirma la descripción del audiovisual.

En tanto, a pesar de que el proyecto de Grego con el streaming La Casa no se concretó, fuentes le confirmaron a Infobae que Agustín Franzoni sí será una de las nuevas caras del canal en un ciclo nuevo que llega. “Es probable que se sume a un programa que se está armando”, confiaron.