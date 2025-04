Escándalo cripto: el Gobierno busca bloquear la comisión investigadora

Tras el duro revés que sufrió en Diputados con la aprobación de un paquete de medidas para investigar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al presidente Javier Milei, el Gobierno comenzó a reaccionar y busca bloquear el funcionamiento de la comisión investigadora mediante la conformación de dos interbloques que son liderados por La Libertad Avanza y el PRO, respectivamente. El oficialismo, que conduce Gabriel Bornoroni, tiene 39 diputados y armó un interbloque con la tucumana Paula Omodeo, una de las aliadas del Gobierno desde que Milei asumió la presidencia, para de esa forma llegar a los 40 representantes en la Cámara Baja. En tanto, el PRO, que preside Cristian Ritondo, decidió conformar una alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que encabeza Oscar Zago y el fueguino Ricardo Garramuño para alcanzar los 41 diputados.

La jugada pasó desapercibida por el radar de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica que junto al kirchnerismo y la izquierda aportaron los votos para la creación de la comisión investigadora que tratará determinar la responsabilidad del Presidente, su hermana Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios.

Durante el debate en el cual la propuesta fue aprobada por 128 a favor, 93 en contra y 7 abstenciones, pocos -por no decir nadie- prestó atención a la intervención del santacruceño José Luis Garrido pidiendo que se modifique una parte del texto permitiendo que se tenga en cuenta a los interbloques para la conformación de la comisión investigadora.

Es que el texto elaborado por Pablo Juliano, quien responde Facundo Manes, se fijó que los miembros serán designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de 5 legisladores. Es decir que en este caso, el PRO y la LLA arrancan con 2 lugares cada uno. Pero, además, se agrega que por cada 20 diputados que integren dicho bloques o interbloques, suma un representante más.

Hasta el martes a la noche, después de aprobarse la propuesta, el oficialismo y su principal aliado en el Congreso contaban con 3 sillas en la comisión al contar con 39 y 37 legisladores cada espacio. Ahora con la conformación de los interbloques, La Libertad Avanza y el PRO sumarán un lugar más y la comisión pasará de 24 a 26 miembros, de acuerdo al texto aprobado este martes. De esta manera, Unión por la Patria (UxP) se mantiene con 6 diputados, la UCR de Rodrigo de Loredo con 3 mientras que Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Coalición Cívica quedan en 2 representantes cada uno completando el Frente de Izquierda con un legislador.

Con esta distribución de fuerzas, el oficialismo estará en condiciones de trabar hasta la designación de las autoridades, ya que de acuerdo a cómo se posicionaron los bloques respecto del escándalo cripto, las votaciones terminarían empatadas en 13.

Es que el oficialismo no sólo cuenta con el acompañamiento del macrismo y la UCR sino que también suma el apoyo de Innovación Federal. Este espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones) siempre mantuvo la posición de que el caso debe ser investigado por la Justicia y no por la política. En un principio se especuló que los libertarios y sus aliados podrían llegar a bloquear el funcionamiento de la comisión dejándola sin quórum, pero eso fue desestimado porque -según fuentes legislativas- se aplica el artículo 108 del reglamento de la Cámara que establece que las reuniones de comisión puede comenzar transcurrido un plazo de 30 minutos con la presencia de la tercera parte de sus integrantes. En este caso, con 9 diputados comenzará a sesionar.

No se descarta que entre los bloques de la oposición haya modificaciones para romper la paridad. El peronismo trabajaba en la incorporación de dos diputados para volver a contar con un centenar de bancas y así sumar un nuevo miembro en la comisión. Los diputados acordaron en la sesión de este martes que hasta este viernes se recibirán las propuestas de los bloques de quiénes integrarán la comisión. El martes 15, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, deberá publicar la resolución con la constitución de la comisión y el 23 de abril se realizará la primera reunión constitutiva.

En la misma sesión también se aprobaron los pedidos de interpelación a Guillermo Francos, Cúneo Libarona y Luis Caputo, además del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La interpelación de funcionarios fue fijada para el 22 de abril por la tarde.