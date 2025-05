Escándalo cripto: el oficialismo busca paralizar la comisión investigadora

En medio de las tensiones que generan la elección porteña, el oficialismo y la oposición medirán fuerzas en Diputados en un nuevo round por el control de la comisión que pretende investigar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que tiene entre los implicados a Javier Milei por haber promocionado el memecoin que llegó a importantes picos para caer en horas provocando pérdidas sustanciales a los inversores.

La designación de autoridades de la comisión investigadora quedó empantanada por una maniobra de Martín Menem, quien al dividir los bloques aliados sumó más sillas y provocó que la elección de autoridades terminara igualada en 14.

Frente a esta situación, la oposición buscará el próximo miércoles, en el marco de una sesión que sería convocada para tratar proyectos previsionales, que el cuerpo designe al titular de la comisión cripto.

Sin embargo, Menem ya anticipó que el cuerpo no puede elegir al presidente de una comisión. «El recinto puede sancionar leyes o presentar mociones, pero no designar presidentes porque sino todas las comisiones serían para las mayorías de turno», reflexionó un operador libertario anticipando el debate que se viene.

Silvana Giudici, diputada del PRO, ya se lo había advertido a los alfiles de la oposición que pidieron la interpelación de miembros del gabinete. Hasta ahora no rindió demasiado la ofensiva opositora porque sólo se presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien respondió con evasivas sin aportar demasiado para deslindar alguna responsabilidad del Gobierno en la presunta estafa.

Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, surfearon la doble citación de los diputados y ahora la salida sería convocarlos al ámbito de la comisión investigadora, que quedó estancada por la falta de acuerdo para designar a las autoridades.

Pero volviendo a lo que puede ocurrir en la Cámara Baja, Giudici ya le explicó a la oposición que la única opción es sacar una nueva resolución en la próxima sesión modificando el número de la comisión y así avanzar con la designación de las autoridades.

La diputada PRO aclaró que para eso tendrán que conseguir los dos tercios de los presentes.

Sin embargo, el kirchnerismo no está de acuerdo con la posibilidad de modificar la cantidad de miembros de la comisión. Es que el último antecedente de marcó con fuego a los K terminó con un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia.

Fue cuando Cristina Kirchner dividió el bloque del Frente para la Victoria en el Senado, en una maniobra para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que terminó siendo para el cordobés Luis Juez.

Por eso, tanto Unión por la Patria como los radicales de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda presionarán para que las autoridades de la comisión investigadora sean elegidas por el cuerpo y por mayoría simple.

«Sencillamente no pueden hacerlo sin generar un escándalo institucional porque violentarían las potestades de la presidencia y la voluntad de los bloques que conformaron la comisión la semana pasada», devolvieron los aliados del Gobierno.

En la semana se definirá si la elección de autoridades de la comisión investigadora será el combate de fondo o el preliminar del debate por las jubilaciones, que también genera tensiones entre el oficialismo y la oposición en el recinto.

Está claro que desde la Casa Rosada hay una intención por diluir el debate en el marco de las comisiones que actualmente funcionan en el Congreso y mediante la presentación de informes, mientras que los dialoguistas más cercanos al oficialismo entienden que el caso debe ser investigado en el ámbito de la justicia.

«Menem no quiere que se esclarezca la responsabilidad del Presidente y los funcionarios en la estafa. Esto se resuelve con las fuerzas del número en el recinto», respondieron desde el conglomerado opositor frente al «ardid» que el riojano ya prepara para el miércoles.

Al respecto hay que aclarar que en un principio se pensó en convocar la sesión para el martes, pero quieren dejar pasar el efecto de la elección porteña para ver si Mauricio Macri termina de romper con La Libertad Avanza y acompaña al resto de la oposición.

Además, la convocatoria será para tratar sólo el tema jubilaciones porque así estaría garantizando el quórum. Y se sacó del temario un proyecto que declara la emergencia en discapacidad, otra de las iniciativas que podría ser rechazada por el veto de Milei. En rigor, los diputados están a la espera del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Respecto de los candidatos a presidir la comisión investigadora hay varios nombres en la lista luego de que la votación terminara empatada en la reunión constitutiva cuando el oficialismo propuso como presidente al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la oposición llevó a la massista Sabrina Selva.

Para tratar de captar votos dialoguistas se pensó en el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), pero en los últimos días se posicionó mejor Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, quien podría atraer el apoyo de los diputados que responden a Macri, quienes marcaron diferencias con el sector del PRO en el tema previsional.

Además, hay que tener en cuenta que Agost Carreño tiene fuertes diferencias con el ex presidente por la conducción del PRO en Córdoba. Los otros dos candidatos de la oposición sobre Selva y la radical Danya Tavela.

Más allá de los nombres, la oposición viene entonada también por las recientes medidas que tomó la jueza María Servini de Cubría, quien activó la causa judicial al ordenar el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados en el presunto fraude con la criptomoneda $Libra.

En forma paralela, la jueza dispuso medidas para investigar en forma reservada el patrimonio del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un legajo secundario que está bajo secreto de sumario.