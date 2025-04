Escándalo cripto: Gobierno presiona para evitar que haya quórum

En el Gobierno dicen estar preparados para conseguir una mayoría en Diputados que rechace la propuesta de los bloques opositores para crear este martes una comisión investigadora para esclarecer el escándalo con la cripto $LIBRA que promocionó Javier Milei el 14 de febrero pasado. Pero hasta último minuto, con todo, el Ejecutivo trabajará para impedir que haya quórum para comenzar dicha sesión en la Cámara baja.

En medio de la caída de los mercados internacionales a consecuencia de las políticas arancelarias de Donald Trump, que volvió a disparar la cotizaciones de los dólares libres y los números del riesgo país en Argentina, y la crisis política que desató la renuncia del efímero cortesano Manuel García Mansilla, el Gobierno intenta bloquear una embestida del kirchnerismo y aliados que agudice aún más la situación económica. «Por ahora no está garantizado el quórum. Estamos trabajando con los gobernadores que suelen no sumarse a la agenda del kirchnerismo», confió a este diario un operador político de la Casa Rosada.

Las tratativas iniciadas desde los despachos de Jefatura de Gabinete y del asesor Santiago Caputo buscan armar una mayoría similar a la que le permitió al Ejecutivo blindar varios vetos presidenciales en la Cámara baja durante 2024. A los representantes de la LLA y el PRO se sumarían los de Innovación Federal, el espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones), y también se agregarían los tres tucumanos que están alineados con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, las dos sanjuaninas que pertenecen al espacio de Marcelo Orrego y el diputado del neuquino Rolando Figueroa.

El oficialismo se juega a todo o nada para truncar la intentona de los sectores más duros de la oposición para poner en debate en Diputados una serie de proyectos vinculados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que van desde la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta la creación de una comisión investigadora para determinar la responsabilidad del Presidente al promocionar en sus redes el malogrado token..

Si bien en Ejecutivo insisten en que «no está muy claro panorama» en el mismo arco opositor por la disparidad de propuestas, son optimistas en que si llegara a confirmarse la sesión convocada para las 12 de este martes podrían rechazar en el recinto cualquier jugada que busque poner en el centro de la escena a un funcionario del Ejecutivo. Algunos bloques opositores también intentarán que se incluya en el debate un paquete de iniciativas previsionales luego de que venciera el plazo de la última moratoria previsional que permitía jubilarse a aquellas personas que aún no tenían los 30 años de aportes.

Los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal trabajan para garantizar los 129 diputados que se necesitan para que inicie el debate parlamentario en la Cámara baja. Pero el escenario aún es incierto. Cerca del jefe de gabinete, en tanto, se mostraron optimistas en «contar con los votos para rechazar la conformación de una comisión investigadora o la interpelación de algún funcionario» en el Parlamento. En Casa Rosada saben que la oposición intentará mantener el tema en agenda para así esmerilar al oficialismo.

Sí Guillermo Francos se someterá el 16 de abril a un riguroso interrogatorio: ese día deberá presentar su informe de Gestión en la Cámara baja. En las oficinas de la planta baja de Balcarce 50 aseguran que de las 2500 preguntas que deberá contestar, «unas 100» versan sobre el escándalo del token ideado por el norteamericano Hayden Davies. Las explicaciones, aseguran en el entorno del ministro coordinador, versarán sobre lo que ya atestiguó el propio Milei.

El devenir de la causa judicial en Argentina y en Estados Unidos tampoco preocuparía al entorno presidencial. Pero la semana pasada el ex fiscal federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Timothy Treanor, prepara una denuncia penal y un reclamo de resarcimiento para los inversores de $LIBRA perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York. La inminente demanda se suma a la que ya presentó el 17 de marzo pasado el estudio Burwick Law en representación de un presunto grupo de damnificados.