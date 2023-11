Escándalo en Comisión de juicio político tras las revelaciones en la causa de espionaje ilegal a jueces

“Esta reunión estaba programada a solo efecto de recibir el descargo de los jueces Maqueda y Lorenzetti. Como no vinieron, la reunión se tornó abstracta”. Con esas palabras, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, dio por concluido el encuentro apenas unos minutos después de haber comenzado.

Enseguida, los diputados del Frente de Todos se levantaron y abandonaron la sala, ante los gritos de los referentes de Juntos por el Cambio, que denunciaron que el oficialismo intenta ocultar una “operación de espionaje ilegal a cielo abierto”.

Ayer, la investigación por el espionaje a un grupo de jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, dio un vuelco inesperado luego de que Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre de La Cámpora que hoy ocupa un cargo clave en la AFIP, fuera allanado a raíz de la recuperación de unos mensajes borrados del celular del ex policía preso Ariel Zanchetta, un espía inorgánico que dice ser periodista.

En el teléfono de Zanchetta también aparecen diálogos con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que estaba agendado entre sus contactos. Entre esas conversaciones aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez.

“El Kirchnerismo huyó como rata de la Comisión de Juicio Político y el diputado/espía Rodolfo Tailhade ni se presentó. Esta comisión es una farsa, el Kirchnerismo usó la inteligencia ilegal para perseguir a la Corte. Perdieron por abandono. Por eso huyen con vergüenza”, dijo Mario Negri, presidente del bloque radical, a través de las redes sociales al término de la reunión.

“El kirchnerismo estuvo todo el año en el Congreso con este circo del juicio político contra la Corte Suprema, y cuando sale a la luz que detrás había una maniobra de inteligencia ilegal K, se escapan como ratas y ni se animan a dar la cara”, agregó la diputada del PRO, Mercedes Joury.

Luego de 24 reuniones y más de 60 testigos, el proceso de juicio político que comenzó el pasado 26 de enero debía concluir con el dictamen de acusación antes del 17 de noviembre, fecha en que dejan de funcionar las comisiones.