Escándalo en el Senado: Francos se ofendió y se fue luego de que una senadora K lo tratara de mentiroso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindaba esta tarde su informe de gestión en el Senado cuando fue acusado de «mentiroso» por la senadora Cristina López de Unión Ciudadana de Tierra del Fuego, lo que motivó un cruce y la salida del recinto.

«Debo decirle que es un mentiroso, para usted y el presidente Milei Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco las importa la soberanía del Atlántico sur, las Malvinas y el futuro de la Antártida», arrancó López en su intervención. Y continuó: «Nos tratan con un desprecio nunca antes visto».

Ante el ataque, Francos pidió que se retracte, pero la senadora continuó con su discurso. «Está disconforme», dijo el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, que se encontraba al frente de la sesión. «Que se vaya no hay problema, cuál es el problema, si no dan la cara», insistió López, que cuestionó además que nunca ningún funcionario libertario visitó la provincia. «Pobreciiiiito», insistió con ironía la legisladora.

Para resolver la situación hubo un pedido de cuarto intermedio en conversación con el jefe del bloque de Unión por la Patria José Mayans, que le pidió que baje el tono de sus dichos, aunque eso se convirtió en la finalización de la sesión». «Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes», publicó horas después en su cuenta de X el jefe de Gabinete.

«Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar», añadió en la red social.

Previo al intercambio, Francos realizó un recorrido tradicional de los informes de gestión, con una defensa de las principales medidas, pocos anuncios y preguntas puntuales de los senadores, sobre todo referidas a obras y situaciones de sus propias provincias. Con un tono optimista, Francos afirmó que el país logró estabilizar la macroeconomía, reducir la inflación, bajar la pobreza y aumentar los salarios reales. «Hoy los argentinos pueden ahorrar, invertir y disponer libremente de su dinero. El Estado ya no los persigue, los acompaña», sostuvo.

Uno de los ejes centrales fue el Plan de Reparación Histórica del Ahorro, que eliminó restricciones y umbrales informativos sobre movimientos de divisas. Según el jefe de Gabinete, esto representó «el fin del cepo» y un paso clave para devolver confianza al sistema financiero. Francos también destacó la adhesión de 17 provincias al Régimen Simplificado de Ganancias, lo que, según sus palabras, «descomprime la presión tributaria sobre miles de contribuyentes».

En materia de inversiones, subrayó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya motivó la presentación de 14 proyectos energéticos y mineros por más de 16.200 millones de dólares. Entre ellos se encuentra el Vaca Muerta Oleoducto Sur, impulsado por YPF y otras grandes empresas, que ampliará la capacidad exportadora del país. La política exterior también ocupó un lugar central. Francos elogió la gestión del canciller Gerardo Whertein y señaló que la Argentina «se reinsertó en el mundo con una visión basada en la libertad y el comercio abierto». Aseguró que se abrieron nuevos mercados y se fortalecieron lazos con potencias extranjeras.

En el plano de la seguridad, el funcionario celebró una baja histórica en la tasa de homicidios: 3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024, la más baja del continente. Dijo que el Plan Bandera redujo un 65% los homicidios en Rosario y que la ciudad ya fue declarada «Zona Sujeta a Investigación Especial» bajo la Ley Antimafia.

También hubo lugar para defender los recortes estatales. Francos aseguró que la «motosierra» avanzó con la eliminación de 10 ministerios, la disolución de programas sociales y la reducción del 40% de la estructura jerárquica de la Secretaría de Derechos Humanos. «Redujimos privilegios para devolver eficiencia al Estado», afirmó.

Sobre obras públicas, informó que hay 68 proyectos viales en ejecución prioritaria y un plan de concesión para toda la red nacional. En paralelo, explicó la quita de subsidios energéticos a más de 15.000 usuarios de altos ingresos que habían falseado sus declaraciones.

Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió al Consejo de Mayo, creado para implementar el Pacto firmado entre Milei, gobernadores y referentes institucionales. Dijo que el objetivo es presentar reformas en 10 ejes clave hacia fin de año: propiedad privada, sistema previsional, educación, recursos naturales, reforma laboral y más.

«Cada una de estas decisiones fue tomada para establecer un nuevo orden. Estamos construyendo un país libre, con un Estado que no estorba, sino que facilita», concluyó Francos en un mensaje dirigido tanto al Congreso como a los mercados.