Escándalo en Francia: PSG suspendió a Messi por dos semanas tras su viaje a Arabia Saudita

Nuevo conflicto para Lionel Messi en París Saint-Germain (PSG). Después de que se conociera que el futbolista había viajado a Arabia Saudita, el club decidió suspenderlo por dos semanas, ya que no habría pedido autorización a las autoridades de la institución. Así lo informaron los medios galos RMC Sports, Le Parisien y L’Equipe este martes, a la espera del comunicado oficial. De esta forma, el delantero de 35 años se perderá los próximos dos partidos de la Ligue 1.

“Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error. El PSG inició este clásico procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna. No se harán más comentarios desde el club”, anticipó el portal RMC Sports. De esta manera, La Pulga se ausentará los próximos dos partidos del PSG: ante Troyes y Ajaccio (dos de los rivales más débiles del certamen) y tampoco se entrenará con el equipo en este periodo.

La gran duda por el momento es si la sanción será sin goce de sueldo. Según L’Equipe y RMC Sports, efectivamente será así, pero el resto de los medios franceses ha ignorado el asunto por el momento. Se espera que desde el club se aclare esta situación que puede ser un antes y un después en el futuro de Messi.

El astro rosarino se subió a un avión junto al resto de su familia y viajó con destino al país asiático para pasar unas horas en Medio Oriente. El primero en confirmar la novedad fue el Ministro de Turismo saudí. “Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes”, dijo Ahmed Al Khateeb. Acto seguido, él mismo fue el que se encargó de subir tres imágenes de la estadía de Leo junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Mateo y Ciro. En las fotos, no se pudo ver la presencia del mayor, Thiago.

Cabe recordar que Messi, quien es considerado por muchos el mejor jugador del planeta y uno de los mejores de la historia, firmó un contrato con Arabia Saudita para promocionar el turismo en el reino árabe. En mayo de 2022 fue fue la primera vez que los saudíes lo presentaron como su embajador turístico durante un viaje a una ciudad turística junto al Mar Rojo.

Pero, es evidente que al PSG no le ha caído bien este viaje del argentino en este momento en el que el equipo está lejos de brillar y el fin de semana perdió 3-1 en el Parque de los Príncipes frente al Lorient. Además, el ex Barcelona aún no ha renovado su contrato con el cuadro francés, por lo que las posibilidades de que no continúe allí la próxima temporada son cada vez más grandes.

El conjunto de Christophe Galtier marcha primero en la Ligue 1, con cinco puntos de ventaja sobre Olympique Marsella, cuando quedan solo cinco partidos para el cierre. Si se cumple la sanción, Messi volvería para el partido del 21 de mayo ante Auxerre de visitante. Después de ese duelo, el PSG visitará al Racing de Estrasburgo y finalizará la emporada en el Parque de los Príncipes ante Clermont.

Estos dos años del rosarino en París han estado lejos de ser los mejores de su carrera. El club lo contrató con la misión de ganar la Champions League y en ambas temporadas el equipo fue eliminado en octavos de final, pese a haber conformado una delantero de lujo con Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Después de estas dos campañas frustrantes, Nasser Al-Khelaïfi habría decidido cambiar la política del club y esta medida contra Messi sería parte de ella, según adelantó el portal RMC Sports. Esta sanción funcionaría entonces como un mensaje para todo el vestuario de que el club está por delante de los nombres propios.

En las últimas horas, en París ya se anticipaba que algo así podía suceder. El diario L’Equipe publicó al futbolista argentino en su tapa con un polémico título: “El embrollo Messi”. El periódico deportivo dio a entender sobre un supuesto enojo del cuerpo técnico y el plantel del PSG con el número 30 del plantel. “Al día siguiente de la derrota ante el Lorient, el argentino se perdió el entrenamiento para irse a Arabia Saudita sin contar con el acuerdo de la plantilla”, agregaron en la portada.

El artículo menciona que el entrenador Galtier y su cuerpo de trabajo “habían explicado a los jugadores parisinos que solo tendrían derecho a dos días de descanso (lunes y martes) en caso de triunfo ante el Lorient”. La idea de que se entrenen lunes y tengan libre el martes era para “evitar salidas al extranjero” sobre todo luego de las críticas por las fotos de “algunos jugadores dando la impresión de estar de vacaciones”, indicó el diario en relación a los últimos cuatro días de descanso que les había concedido el DT hace ya algunas semanas.

Relacionado