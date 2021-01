Escándalo en la obra de Fede Bal: el actor asistió a una fiesta y ahora espera el resultado de su hisopado

Compartir

Después de un año en el que la temporada teatral estuvo en duda, se estrena la cuarta temporada de la obra Mentiras Inteligentes. Esta vez, el elenco estará formado por Arnaldo André, Marta González, Federico Bal y Cinthia Fernández. La comedia de Joe Di Pietro se estrena el 14 de enero en el Teatro Lola Membrives.

En medio de los ensayos y nervios por el ansiado debut, surgió el primer escándalo debajo del escenario. Quien lo reveló fue una de las protagonistas: este martes, Cinthia contó en Los ángeles de la mañana que el elenco y la producción de la obra estaban enojados con Fede por haber asistido a una fiesta de Fin de Año la madrugada del 1 de enero. La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito aseguró que mantiene cuidados extremos por la pandemia del coronavirus ya que una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios y manifestó su furia por la actitud de su compañero.

La bailarina también deslizó la posibilidad de que el actor fuera desvinculado de la obra e incluso agregó que estaban buscando un reemplazo -hasta se habló de Agustín Cachete Sierra-. Sin embargo, tanto Fede como Arnaldo André y Marta González aclararon a Teleshow que no hay tal escándalo y que el espectáculo sigue en pie con el elenco original.

“No tengo nada que aclarar, porque nada de la información que circuló esta mañana es cierta. Sigo en mi obra y está todo bien”, aseguró a este sitio el actor que días atrás celebró la llegada del 2020 en la casa de su novia, Sofía Aldrey, en Mar del Plata. Hecho por el cual ambos debieron realizarse un hisopado para llevar tranquilidad a su entorno. Mientras espera el resultado suyo -estará durante la tarde- el propio Fede se encargó de avisarle a sus compañeros de elenco que el de su pareja dio negativo.

Consultado por Teleshow, Arnaldo André también desmintió algún tipo de enojo con Fede y aclaró que se trató de una “falsa alarma”. “Se creía que su novia tenía COVID-19, pero el resultado fue negativo. No se pensó en reemplazarlo a él, sino que cuando suceden estas situaciones uno inmediatamente piensa a quién llamar, para continuar con los protocolos, como pasó en otros elencos”, destacó el actor sobre la posibilidad de buscar otro colega ante un eventual contagio en la obra.

“Creo que esto se agrandó demasiado”, consideró André tras los dichos de Cinthia Fernández, quien había dejado entrever que había malestar en el elenco. “Todo bien, (pero) yo me quiero cuidar. Es una situación que todo el tiempo choca. Todo el tiempo pasa lo mismo. Y ayer estábamos enojados”, había remarcado la panelista en el programa de El Trece.

Al igual que dos de sus tres compañeros, Marta González también aseguró que la relación con Fede está bien y que si hubo algún malentendido lograron recomponerlo cuando pudieron hablar y aclarar la situación. “La idea no es reemplazarlo”, destacó a Teleshow la actriz.

En la tarde del martes, el hijo de Carmen Barbieri contó más detalles sobre esta polémica en Intrusos. “No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con Alberto -el productor- , la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”. Y añadió: “El elenco no está enojado conmigo,, me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien”.

Acto seguido, comenzó a contar cómo se desarrollaron los acontecimientos. “Yo me fui el miércoles a Mar del Plata, y el primero me volví solo a la tardecita. Parece que Guille Cóppola cae con COVID, y el está al lado de donde está mi novia con su familia, entonces cuando llegué lo saludé con un codazo y barbijo, y al otro día fue Año Nuevo e hicimos una comida con Sofi y algunos amigos, muy pocos, no llegábamos a diez personas, todo al aire libre. Después al otro día se hizo otra reunión, pero no era mía, y circula una foto mía con dos chicas, sí, pero eran dos chicas que me pidieron una foto y la subieron a sus redes sociales. No sé quiénes son, son dos chicas que me pidieron una foto y yo no se las negué”.

Por otra parte, aclaró el motivo por el cual su novia se hisopó. “Cuando sale la noticia de Guille, parece que una de las mucamas del complejo también se contagió y hubo otro caso más. La mucama entra a la casas de Sofi, yo ya me había ido, pero ella tuvo la duda y prefirió hisoparse, y dio negativo”, finalizó.

