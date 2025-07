Escándalo en Salta: renunció concejal de LLA tras ser acusado de retener sueldo y pedir sexo oral

Un concejal de La Libertad Avanza de Salta fue denunciado ante la justicia por pedirle a una empleada que le fue asignada sexo oral a cambio de dinero del salario que él mismo le retiene. «Por cada chupada de p… te descuento 10 mil pesos», dijo el funcionario en una conversación grabada por la denunciante.

El escándalo que generó esta denuncia provocó también la rápida reacción del partido La Libertad Avanza de Salta que emitió un comunicado para desligarse del asunto y aclaró que no amparaba «a quienes comprometan la honorabilidad del espacio». «Confiamos en la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad», añadieron los libertarios salteños.

Poco después, el edil de 27 años presentó su renuncia ante el Concejo Deliberante con un texto en el que adujo que «no se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal».

«Mi decisión responde a un profundo sentido de responsabilidad institucional: prefiero dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños», argumentó el también profesor de lengua. Y, remarcó: «Sostengo con firmeza cada uno de los valores y convicciones que me trajeron hasta acá.”

En tanto, los abogados de la denunciante tenían previsto reunirse nuevamente esta tarde con la mujer que presentó la denuncia para avanzar en el tema, según averiguó el diario Clarín.

«No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar», repitió una y otra vez la voz de un hombre que en la denuncia fue identificado como Pablo Emanuel López, durante la grabación que aportó a la Justicia la mujer, cuya identidad no fue dada a conocer.

El caso estalló este jueves en Salta al darse a conocer a través de la prensa local que difundió el diálogo entre el legislador y la mujer, que cobraba 500 mil pesos por cumplir tareas no especificadas en el caso.

De ese monto, siempre según el audio presentado, López se quedaría con 200 mil y a la mujer le entregaría los 300 mil restantes, de los cuales le descontaría, según él mismo admite en los audios, 10 mil por cada «chupada de p…».

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y es investigada en la antesala de las elecciones provinciales del 26 de octubre.

Según lo reconstruido por los medios locales, la mujer se presentó a realizar la denuncia con una abogada particular y entregó escritos y como pruebas chats que intercambió con López. Se tomó la medida inicial de entregarle a la mujer un botón antipánico.

Es que el tono tenso de la conversación entre ambos dio cuenta de un vínculo en situación de conflicto.

«Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedas con 200 y me quedan 300», comienza diciendo la mujer en tono enojado. Nombra, además, que ese dinero retenido estaba asociado a «la deuda», sobre la que no da más detalles.

Dando señales de molestia y exasperación, López responde amenazante: «No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar», mientras la mujer insiste con que no lo hace y que es ella quien dice la verdad.

El intercambio continúa unos segundos a lo largo de un audio difundido hasta que el concejal libertario parece ponerse firme y afirma: «Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos».

La mujer reaccionó con una carcajada y le respondió: «Crees que soy una puta».

El canal 10 de la televisión salteña recordó que López en septiembre de 2022 se mostró categórico al condenar un episodio similar protagonizado por el entonces concejal Ricardo “Pitu” Colque, acusado de agredir a su expareja.

En aquella ocasión, Colque fue apartado del Concejo Deliberante tras la denuncia en su contra.

La reacción de

La Libertad Avanza de Salta

Ahora será el propio López quien deba dar sus explicaciones ante la Justicia y las autoridades partidarias que ya aclararon: «Nos regimos por la ley, la transparencia y la ficha limpia. No amparamos a quienes comprometan la honorabilidad del espacio».

Además, en un preciso comunicado de prensa, el partido remarcó que «no ampara, ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores que sostenemos».

«Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos», añadieron los libertarios salteños.