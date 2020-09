Escándalo en UFC: engañó al árbitro, fingió un golpe bajo y ganó el combate

Compartir



Posiblemente la velada de UFC Las Vegas 10 que se llevó a cabo en el Apex haya sido el escenario de uno de los resultados más discutidos del año, después de que se produjo la victoria del estadounidense Ed Herman sobre Mike Rodriguez por sumisión en el tercer round.

Sin embargo, el final hubiera sido totalmente diferente si el árbitro no hubiera sido engañado por el peleador, quien fingió un golpe en la ingle para ganar tiempo y recuperar la compostura durante el segundo asalto.

Un fallo que provocó la ira de Dana White, el presidente de la empresa más importante de artes marciales mixtas, el cual emitió un duro descargo después de ver como el norteamericano se alzaba con una injusta victoria.

Rodriguez, de 31 años, comenzó el combate con un muy buen ritmo, manteniendo la distancia con duras patadas al cuerpo e intentado salir del clinch al que estaba dispuesto a entrar Herman una y otra vez.

“Short Fuse” logró sobrevivir y llegar a la primera campanada, pero durante el segundo round nada iba a cambiar. “Slow Mike” iba a continuar con su plan, el cual consistía en trabajar en la zona media de su oponente. A falta de un minuto para el final fue en donde se produjo la polémica acción.

Después de una contundente patada, ambos luchadores se fueron a un clinch del cual Rodriguez logró salir tras conectar dos rodillazos lícitos al cuerpo de su rival. Sin embargo, tras el segundo, Herman se dejó caer y automáticamente el árbitro detuvo la pelea al grito de “Alto, alto”, cuando estaba a punto de rematarlo y ganar el combate por nocaut.

En una extraña decisión, el referí Chris Tognoni acusó a Rodriguez de haber conectado un golpe ilegal en la zona baja de su oponente, quien aprovechó el tiempo de recuperación que se da reglamentariamente cuando se produce esa acción para recuperar la compostura y el aliento. En la repetición se pudo ver claramente que las rodillas impactaron sobre el estómago.

Segundos después Herman ya estaba listo para continuar y finalmente, en el tercer asalto, logró acabar con Rodriguez al practicarle un Kimura sobre la lona con el que lo obligó a tappear.

Tras el polémico final, el propio Dana White salió a defender al que pudo haber sido el ganador de la velada: “Fue la cosa más repugnante que he visto en mi vida”.

“Es difícil no hablar de este tipo”, reconoció el presidente de UFC en una conferencia posterior al combate. “Es lo peor que he visto en mi vida. Es una mierda al nivel de Mazzagatti (otro referí)”.

“Esa fue una de las peores cosas que he visto en mi vida. Ese chico gana por nocaut, nocaut técnico y pierde la pelea”, aseguró tras ser testigo del grosero error del árbitro.

“Tenemos que volver a hacerlos luchar. Tiene que haber repetición. Todo lo que tienes que hacer es mirar la repetición de mierda que se está reproduciendo 6.000 veces mientras Herman está en el suelo y decir: ‘Oh mierda, cometí un error’. Cómo crees que es una patada en la ingle, es una locura. Sucedió. Qué vas a hacer, ocurrió”, concluyó White, quien también advirtió que iban a darle parte del premio a Rodriguez pese a haber perdido oficialmente. “También le estamos dando a Mike su dinero. “El ganó la pelea, mierda”.

Por otra parte, el equipo de Rodriguez anunció que iba a presentar una protesta formal minutos después de terminar la pelea.