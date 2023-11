Escándalo entre el Puma Goity y el director de Cyrano: Francella tuvo que intervenir

Nadie imaginaba que un estreno tan esperado pudiera terminar en un verdadero escándalo. Sin embargo, la primera función de Cyrano, la nueva versión del clásico de Edmond Rostand que tuvo su presentación para prensa e invitados el pasado miércoles en el Teatro San Martín, concluyó con un fuerte enfrentamiento entre Gabriel El Puma Goity, protagonista de la obra, y su director, Willy Landin, en el que Guillermo Francella se vio obligado a intervenir para que las pelea no pasara a mayores.

La información salió a la luz este viernes en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece. Después de once meses de ensayo y reiteradas postergaciones, finalmente la obra que el Puma soñaba con hacer desde hacía 46 años, cuando había ido al teatro por primera vez y se había deslumbrado con la actuación de Ernesto Bianco en la piel del mítico Cyrano de Bergerac, levantó su telón. Y muchos famosos acompañaron al actor, entre otros, su amigo Francella a quien en su momento le habían ofrecido ese rol.

Lo cierto es que, después de más de tres horas de función, con intervalo incluido, llegó el aplauso final. Y hubo un brindis tras bambalinas del que participó el elenco completo, la producción, la técnica y algunas de las figuras que habían ido a acompañar el estreno. Pero el problema empezó cuando el Puma detectó la presencia de Willy en el lugar. Cuentan que, en ese momento, el actor fue a increpar al director. “¡Sos un caradura! ¿Cómo te aparecés acá?”, le habría dicho. Y, mientras algunos testigos aseguran que “casi llegaron a las manos”, otros confirman que “se agarraron a las piñas”.

Al ver esta situación, el protagonista de Casados con hijos no dudó en poner el cuerpo para tratar de separarlos. Hasta que, finalmente, llegó un oficial de policía al que llamó alguien del teatro. Y el efectivo terminó haciendo que Landin se retirara de la sala, mientras Francella intentaba calmar a Goity que continuaba alterado. Pero, según señalaron en el ciclo del canal de Constitución, hasta el momento no se habría formalizado ninguna denuncia, ya que todos los involucrados hubieran preferido que este hecho pasara inadvertido.

¿Cuál fue el motivo que detonó el conflicto entre el Puma y el director? Según explicaron en el programa, el actor no estaba conforma con la puesta que llevó adelante Landín, al punto que semanas antes del estreno habría amenazado con dejar la obra. “O se va él o me voy yo”, habría dicho. Y, finalmente, Willy habría sido alejado del proyecto, motivo por el cual los últimos ensayos estuvieron a cargo de Gabriela Ricardes, directora de la sala teatral.

Sin embargo, Landín siguió figurando en la cartelera como director de la obra, de la que también se encargó de la traducción y adaptación, la música original, el diseño audiovisual, la iluminación, el diseño de vestuario y el diseño de escenografía. Y por eso decidió asistir al festejo posterior al estreno, sin pensar que su presencia iba a terminar desatando la ira de Goity.

En diálogo con Pallares, Willy no desmintió los hechos sucedidos pero aclaró que no había podido lucirse como él hubiera querido en este proyecto tan querido, por estar atravesando una complicada situación personal. Según le explicó el director al periodista, su padre estaba atravesando una enfermedad y esto hacía que su “corazón” y su “tiempo” estuvieran dirigidos a él y no tanto a su trabajo. Pero el Puma, que había esperado esta oportunidad toda la vida, se habría sentido defraudado y habría vivido como una provocación e hecho de que Landín se presentara en el brindis como si todo estuviera bien entre