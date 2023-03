Escandaloso arbitraje en la agónica victoria de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

Al-Nassr venció 3-1 a Al Baten en un escandaloso partido correspondiente a la fecha 19 de la Saudi Pro League. Con Cristiano Ronaldo como titular, el puntero se vio favorecido por una llamativa decisión del árbitro en el tramo final del duelo, concretó la remontada en los últimos minutos ante el último del torneo y se mantuvo en la cima del campeonato.

A pesar de la dura lesión que sufrió Gonzalo Pity Martínez días atrás en el dueño de casa, el compromiso tuvo presencia sudamericana porque los uruguayos Renzo López y el arquero Martín Campaña iniciaron desde el comienzo en cuadro visitante. Justamente, el delantero con pasado en Central Córdoba fue el autor del primer tanto a los 17 del primer tiempo. A pesar de que se había anulado el festejo, el VAR revió la medida y corrigió la determinación para causar una profunda sorpresa entre los fanáticos congregados en las 25.000 butacas del reducto.

El elenco local, que había comenzado puntero en la jornada, condensaba la peligrosidad de cada ataque en la figura ineludible de Cristiano, quien tuvo la oportunidad de igualar el marcador en sus pies promediando la etapa inicial. Luego de esquivar al ex arquero de Independiente, definió ante un arco en soledad, pero un defensor desvió el balón en la línea de gol. Tras irse a los vestuarios en desventaja, CR7 continuó siendo la principal carta ofensiva de sus compañeros. El futbolista de 38 años ejecutó múltiples tiros libres desviados, tuvo un remate cruzado que pasó a centímetros del palo izquierdo y un cabezazo que se fue por arriba del travesaño. Todas estas acciones sucedieron en el último cuarto de hora, pero debió apelar a la creatividad de sus laderos para sacar a flote un duelo que contó con un polémico accionar del juez principal.

A pesar de que no hubo grandes parates de tiempo en un trámite destacado por su fluidez, el árbitro adicionó 12 minutos más allá del tiempo reglamentario. Esto provocó la incrédula reacción de Zdravko Logarusić, director técnico de la visita, que no pudo sostener la ventaja por mucho tiempo más. A los 47, llegó el empate de Abdulrahman Ghareeb y, en el doceavo minuto de descuento, Mohammed Al-Fatil concretó la remontada. Solo hubo tiempo para que Mohammed Maran ponga cifras definitivas en el marcador a los 59 de la segunda parte.

El pitazo final consolidó la cuarta victoria del dueño de casa ante un contrincante que venía de cosechar su primer triunfo en toda la liga de Arabia Saudita. Con este triunfo, Al-Nassr marcha primero con 46 puntos, a dos de distancia de su escolta Al-Ittihad y este jueves se enfrentan en un mano a mano por el liderato. En contrapartida, Al Baten marcha último sobre 16 equipos, tiene solamente 6 puntos y está a 10 unidades del último conjunto que se salvaría del descenso.

