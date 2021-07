Escandaloso proceder de la Junta Electoral Permanente de la UNaF

Compartir

Padrones fraudulentos sin firmas de las unidades académicas y autoridades de la UnaF, corrimientos arbitrarios y confusos del cronograma electoral, son solo algunas de las oscuras maniobras de la JEP-UNaF.

Desde distintos espacios de los claustros docentes, nodocentes, graduados y estudiantes denuncian exclusiones sin argumentaciones claras, inclusiones de personas en el padron que reúnen las condiciones según las normativas, corrimientos incensarios en el cronograma electoral, padrones de dudosa reputación y sin firmas de las unidades académicas, entre otras.

Es conocido además que la Junta Electoral Permanente (JEP) de la UNaF emitió una nueva resolución, la 64/21, por la cual dejó sin efecto el Reglamento Electoral vigente, es decir, el 70% de los docentes de la Universidad Nacional de Formosa no podrán votar en las próximas elecciones, un verdadero atentado a la democracia.

Para argüir y llevar luz sobre otros puntos, la Ley de Educación Superior (LES) es clara: establece que sólo pueden votar los docentes concursados (artículo 55), pero también exige que cada Universidad cuente como mínimo con un piso de un 70% del personal docente que esté concursado (artículo 51).

Pero volviendo al proceder bastante confuso de esta deplorable Junta Electoral Permanente no solo el claustro docente se encuentra entre los damnificados por estas acciones anticonstitucionales sino también los graduados, nodocentes y estudiantes. Según denuncian los representantes apoderados de distintos claustros como Kevin Vera (estudiantes), Hugo Rojas (graduados) e Ivan Torres (nodocentes), entre otros, La JEP UNaF envía correos a altas horas de la noche donde sin respetar los tiempos y respectivas bases del cronograma electoral comunican modificaciones de resoluciones con argumentos poco creíbles y algunos hasta con carencia absoluta de fundamentaciones.

Kevin Vera, apoderado de la agrupación Línea Azul FRN-UNaF, dijo que “Nuestro reclamo obedece a que la Junta Electoral procede con irregularidades, y, las discriminaciones que estamos recibiendo varios apoderados de distintas agrupaciones entorpecen el desarrollo de los próximos comicios”.

Por su parte, Hugo Rojas, apoderado de la agrupación Egresados Unidos, señaló que “esta Junta Electoral no ha dado respuesta a la presentación de mis documentaciones. Es una situación injusta, irregular y muy turbia, porque no he sido notificado de las presentaciones que hemos realizado, y aún al solicitar audiencia y realizar una entrevista vía zoom con los vocales López y Bogado de la JEP-UNaF, no obtuve respuesta alguna, ni precisiones, me hacen perder tiempo”.

“Los padrones provisorios tenían que estar exhibidos en la fecha, así que también reclamamos eso. Tratamos de hablar de una transparencia institucional, pero la JEP no es justa con nosotros, ya que a mí no me llega la notificación y a otra gente sí”.

Sumado a esto hay evidencias concretas de la presencia del Vicerrector Vicente Sánchez dentro de las oficinas donde funciona la Junta Electoral Permanente,algo que es totalmente antiestatiutario y violenta el espíritu democrático de la autonomía de ducha Junta, el horario de atención es de tan solo tres horas ( si van los miembros) siendo que según el reglamento electoral debe ser tres horas por la mañana y tres horas por la tarde.

A los apoderados no les proveen documentación certificada o con firmas de autoridades de facultad ni universidad y algo jamás visto que es realmente deplorable, adelantan las elecciones de docentes en pleno desarrollo del cronograma, el cual nunca han respetado, negando así la participación de los interinos con una medida realmente arbitraria, excluyente y sectaria.

Un desconocimiento total del procedimiento administrativo es que según el testimonio del apoderado docente Prof. Ariel Delgado solo se hace mención a la resolución 081/21 y no envían el soporte en PDF para que se pueda dar lectura a la misma y conocer que expresa. Falencias graves que solo evidencian la falta de competencia por parte de sus miembros el presidente Miguel Ferreyra y sus vocales Patricia López y Domingo Bogado.

Ante este nuevo atropello de la Junta Electoral de la UNaF, agrupaciones docentes, no docentes, de graduados y estudiantiles reiteran que no permitirán que se avasallen los derechos electorales y exigen que las Facultades puedan armar sus listas, como corresponde, y que haya amplios criterios para poder sufragar y elegir a sus representantes.

