Esclarecieron el robo de importante suma de dinero de una de las oficinas recaudadoras de Refsa

El hecho habría ocurrido el viernes último pero en la mañana de ayer se dieron cuenta de la sustracción de una importante suma de dinero en efectivo de la caja de seguridad de la empresa de energía de la provincia. Por el hecho se detuvo a uno de los empleados y tras dos allanamientos se recuperaron dinero, prendas de vestir y otros elementos relacionado con la investigación.

Del hecho se tomó conocimiento alrededor de las 09:00 de la mañana de ayer, cuando la encargada de una de las oficinas recaudadoras de la empresa de energía de la provincia, ubicada por calle Moreno al 200 del barrio Centro de esta ciudad, notó el faltante de una suma importante de dinero en efectivo que se hallaba guardado en una caja de seguridad del lugar.

Inmediatamente personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y Policía Científica concurrieron al sitio donde dialogaron con la responsable del lugar, quien comentó que ya el día sábado último por la mañana tomó conocimiento sobre la activación de la alarma de seguridad del lugar, concurriendo en forma inmediata pudiendo establecer que la puerta principal de acceso no se encontraba con el dispositivo de seguridad y un cliente, con el afán de abonar una boleta, había ingresado sin saber que el horario de atención es solo de lunes a viernes. Ya en el lugar, junto al gerente y otros directivos de la empresa revisaron el local y no encontraron nada sospechoso que les haya llamado la atención, motivo por el cual cerraron bien el local.

Ya en la mañana de este miércoles, cuando una empresa de seguridad concurrió para el traslado del dinero que había quedado de la recaudación de la semana pasada, al abrir la caja fuerte se encontró con la sorpresa de que el dinero no estaba, situación por la cual y ante la complejidad del caso, personal de Robos y Hurtos del Departamento Informaciones se abocaron a la investigación del hecho y tras un prolijo trabajo de campo y testimonios reunidos las sospechas recaían en uno de los empleados de la misma empresa que tenía conocimiento sobre el movimiento del lugar, los horarios , el sistema de seguridad inclusive la llave de la caja fuerte puesto que tras ser verificado por personal de la Policía Científica la misma no había sido violentada.

Con esos datos, luego de un rápido despliegue y avance de la investigación permitió que alrededor de las 12:00 horas de ayer, los policías procedan al arresto del sospechoso en la vía publica, precisamente en calle Ricardo Guiraldes del barrio San Pio X de esta ciudad, quien identificado resultó ser un hombre de 39 años de edad, secuestrando en poder del mismo dinero en efectivo, documentaciones, llaves varias, tarjetas, entre otros elementos de interés para la investigación, siendo trasladado a sede policial a los fines pertinente.

Pero la tarea de los investigadores no concluyó ahí, horas después y en la continuidad de los trabajos pudieron establecer que dicha persona habría adquirido un terreno en el barrio 12 de octubre de esta ciudad y realizado una importante compra de materiales de construcción por un lado y prendas de vestir por el otro, motivo por el cual se solicitó al juzgado interviniente dos órdenes de allanamiento para la vivienda del sospechoso ubicado en el barrio San Pio X y en la de un familiar ubicado en el barrio Eva Perón, mandamientos judiciales que fueron llevados a cabo en horas de la tarde de ayer hallándose en la casa del causante una suma importante de dinero en efectivo y elementos nuevos adquiridos recientemente, en tanto que en el Circuito Cinco secuestraron varias prendas de vestir, todas nuevas, siendo trasladados a sede policial al no justificar la propiedad ni procedencia de todos los elementos y dinero hallados.

Tras ponerse en conocimiento del juzgado sobre el resultado de los allanamientos, las compras que hizo el sujeto y otros elementos relacionados con la causa, dispuso que se le notifique la situación legal en la causa por Robo y se alojado en sede policial, dándose de esa manera por esclarecido el hecho en menos de 12 horas lográndose recuperar casi la totalidad del dinero sustraído.

