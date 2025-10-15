Esclarecieron robo y recuperaron todos los objetos de valor

Efectivos de la Comisaría Villa Dos Trece detuvieron a un hombre y recuperaron varios elementos sustraídos de una vivienda del barrio Industrial de esa localidad, tras una eficaz labor investigativa.

El lunes último por la tarde un vecino denunció que desconocidos ingresaron a su casa, en la que no estaba desde el sábado, y se llevaron un ventilador de pie, utensilios de cocina y una mochila utilizada para hacer trabajos de pintura.

Ante la situación, el personal de la brigada de investigaciones de la dependencia inició las tareas de relevamiento y logró detener al causante en la vía pública.

Luego los policías recuperaron la totalidad de los elementos, hallados en el domicilio de una mujer de 36 años, quien los entregó de manera voluntaria.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal y puesto a disposición de la Justicia provincial.

Por orden judicial, también se restituyeron los objetos recuperados a su propietario.