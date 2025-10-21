«Escritura en Mano»: Familias de Formosa reciben sus títulos de Propiedad tras décadas de espera

El programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, puso en el centro del debate la necesidad y la alegría de la seguridad jurídica que otorga el título de propiedad. La emisión reciente contó con la presencia del Dr. Diego Luque, Director del Banco de Tierras de la Municipalidad de Formosa, para abordar la entrega de títulos de dominio a vecinos de los barrios Eva Perón e Independencia, un proceso que en algunos casos se extendió por más de cuatro décadas.

Entrega Histórica y Satisfacción Social

Durante la entrevista, Fernando López consultó al Dr. Luque sobre el evento de la mañana en la Municipalidad, donde se formalizó la entrega de escrituras translativas de dominio y el título definitivo de terrenos.

El Dr. Luque calificó la mañana como “muy satisfactoria, muy agradable, muy feliz”, al compartir la felicidad de las familias que finalmente vieron culminado el proceso de regularización de sus expedientes.

“A partir de hoy, de la firma de su escritura translativa de dominio, se han convertido en propietarios de su terreno”, enfatizó Luque. Esta firma, según el director, es una acción frecuente y que el intendente Jorge Jofré ha venido realizando asiduamente, marcando la “terminación, digamos, del proceso administrativo” para expedientes que, en algunos casos, se iniciaron hace más de 40 años, entre “el año 82-83”.

La Demora de Décadas y el Impulso Vecinal

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la pregunta de López sobre la gran demora en la entrega de estos títulos, algunos con trámites de 40 años de antigüedad.

“Lo que sucede muchas veces en todo lo que tiene que ver con el trámite referido a la regularización de tierra. Durante mucho tiempo ha quedado un poquito de lado ese ese tema”, explicó el Dr. Luque.

Sin embargo, destacó que desde la gestión del intendente Jofré, esto se convirtió en una “preocupación constante” e incluso una “promesa de campaña”, lo que derivó en la creación del Banco de Tierras como una herramienta de gestión urbana.

El director del Banco de Tierras subrayó la importancia del rol activo del vecino en este proceso, ya que la demora no es “pura y exclusivamente de del trámite en sí”. “Es de fundamental importancia el impulso que cada vecino da su expediente porque en muchos casos faltaban actualizaciones de documentaciones, cumplimiento de requisitos”, señaló Luque. Además, mencionó situaciones donde los adjudicatarios originales ya no estaban, complicando aún más la regularización.

López reafirmó el sentir general: “A ver, como cualquiera de nosotros que tiene su casa y que con mucho esfuerzo lo ha hecho, lo ha pagado, lo que quiere tener el título en la mano para que diga, ‘Bueno, a mí no me lo saca nadie y se lo dejo a mis hijos’, digamos, ¿no?”

Estadísticas y Requisitos Sociales

Desde la creación del Banco de Tierras en 2020, el Dr. Luque informó que la gestión actual ha logrado finiquitar un número significativo de trámites. “Estaríamos creo ya llegando a los 1600 títulos, que han finiquitado en los trámites de los expedientes”, compartió.

El funcionario hizo hincapié en el “costado profundamente social” del proceso. Los requisitos esenciales para solicitar la titularidad son:

Estar ocupando el inmueble. Presentar la certificación negativa del Registro de la Propiedad Inmueble (no tener otra propiedad). Certificaciones del Ministerio de la Comunidad (no tener módulos) y del IPV (no tener vivienda).

“No actuamos como una inmobiliaria, sino actuamos como para darle una solución habitacional al vecino”, aseveró Luque, calificando las entregas como un “acto de profunda justicia social”.

Para aquellos terrenos que no han sido abonados, el Banco de Tierras ofrece un plan de pago de hasta 72 cuotas con “valores sociales”, no de mercado, para que el vecino pueda saldar su deuda y obtener el título definitivo.

Alerta por Estafas en Loteos: Un Llamado a la Prevención

Finalmente, la entrevista abordó un tema de actualidad y preocupación: las estafas en la venta de terrenos. El Dr. Luque, en coordinación con la Dirección de Catastro, advirtió a la población sobre la necesidad de verificar la documentación antes de cualquier compra.

“Pedirle que antes de realizar cualquier compra de un terreno se acerque a la municipalidad, sobre todo a la Dirección de Catastro… para recabar la información necesaria acerca de si el loteo tiene el plano aprobado, el plano de mensura aprobado”, enfatizó.

El riesgo de estafa surge, según Luque, cuando la oferta se refiere a un predio en un lote rural y el contrato se firma por otro predio diferente, o cuando el vendedor “no tiene absolutamente ninguna relación con con con el propietario o con el terreno”.

El director aconsejó que ante una oferta, el vecino se acerque a la Dirección de Catastro o al Banco de Tierras (San Martín 205 esquina Corrientes, o en el Centro Cívico N° 1 del Circuito Cinco) para “averiguar si el loteo… está en condiciones, tiene toda la documentación aprobada”.

Reflexión Final del Conductor

Tras la entrevista, Fernando López reiteró la importancia de la participación activa del vecino para impulsar estos trámites y no depender de “lo que le dijo el hijo del vecino, del dueño, del amigo”.

“Vaya y pregunte al lugar que tiene que preguntar… buena parte de la resolución de esto… tiene que ver con el aporte de los trámites y de la documentación que tiene que hacer el propietario o el futuro propietario de ese terreno, de esa tierra”, concluyó López, destacando que el objetivo final es cumplir el “sueño de la casa propia” y garantizar que “nadie le venga a interrumpir precisamente el sueño”.