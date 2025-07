Escrutinio definitivo: se aguarda el Acta con las firmas del Tribunal Electoral

Tras tres intensas jornadas de trabajo, el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales concluyó en la madrugada del domingo, según confirmó el Dr. Claudio Daniel Moreno, Presidente del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, en una entrevista con Grupo de Medios TVO.

El proceso, que se extendió hasta la una de la mañana del domingo, dio paso de inmediato a la etapa de adjudicación de cargos, la cual se encuentra en su fase final con un riguroso sistema de triple verificación de datos.



El Dr. Moreno expresó su profundo agradecimiento al personal del Tribunal Electoral y a los agentes de las fuerzas de seguridad que colaboraron en la tarea, así como a los apoderados, fiscales de mesa y fiscales generales que acompañaron el proceso durante todos los días.



«Hemos terminado el domingo en las primeras horas», señaló Moreno. «Ya a la tarde del domingo, a las tres y media, estuvimos acá con el grupo de gente del tribunal que hace la tarea de adjudicación de cargos luego de cada elección. Son tres grupos que trabajan en forma independiente y aislada, para poder hoy cruzar los datos.»





El presidente del Tribunal explicó el minucioso sistema de control implementado: «Son tres equipos que trabajan en forma separada, hoy se pasan los datos para ver si coinciden todos. Si hay una disidencia, alguna discrepancia, vemos ese caso puntual y volvemos a revisar todo. Ese es el trabajo de unos competidores.» Este proceso de cotejo de información busca garantizar la máxima transparencia y exactitud en los resultados.



«No tenemos dudas», enfatizó Moreno sobre la solidez del trabajo realizado. «Lo que se hace es, ahora al cruzar, lo que vos trabajaste ayer, vos me lo das a mí; lo que yo trabajé, te lo doy a vos. Entonces, los dos coincidimos en el trabajo y eso lo ve una tercera persona, un tercer filtro, que también hace el trabajo y coteja. Entonces tenemos triple control, independientemente del que hacemos también los jueces que anoche lo hemos hecho, pero también lo hacemos hasta lo último, porque no podemos largar que ha ganado alguien, que ha adjudicado a alguien y no lo es. Tenemos que tener totalmente la claridad del caso.»



Una vez finalizado el cruce de datos y confirmada la coincidencia total, se volcarán los resultados de forma definitiva en un acta. Esta acta no solo tendrá un soporte jurídico, sino también numérico, detallando los votos obtenidos por cada uno de los 127 candidatos que serán proclamados en el día de la fecha.



Se espera que en las próximas horas, una vez concluido el cotejo final, el acta sea firmada por los tres miembros del Tribunal y se notifique a todos los interesados, incluyendo a la prensa, de los resultados oficiales.