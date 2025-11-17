Escudo Hídrico: El Plan Anual de Vialidad Formosa en el Río Pilcomayo

Una entrevista profunda con el Ing. Javier Caffa revela la magnitud de las obras de ingeniería y la inversión provincial destinadas a asegurar el caudal de agua, proteger comunidades y mitigar el arrastre de sedimentos en uno de los ríos más complejos del mundo.

Preparación ante la Crecida Estacional

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, estableció comunicación con el Ing. Javier Caffa, Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, para abordar los cruciales trabajos estacionales que se desarrollan en el sistema hídrico del río Pilcomayo.

Caffa comenzó destacando la naturaleza «continua» de las obras, que se intensifican anticipándose a los primeros picos de crecida. Estos picos, generalmente en noviembre y diciembre, son producto de las lluvias en la cuenca alta, en Bolivia, y marcan el inicio del derrame que fluye hacia la Cuenca Media y Baja, compartida por Salta, Paraguay y Formosa.

El ingeniero hizo hincapié en que, si bien la última crecida fue «bastante importante», provocando serios inconvenientes en Bolivia y Salta, la infraestructura formoseña demostró su eficacia: «muy pocos en Formosa justamente por todos los trabajos que se realizan a lo largo de muchos años.» La planificación y ejecución constante han convertido al sistema formoseño en un modelo de resiliencia frente a la dinámica impredecible del Pilcomayo.

El Foco de Intervención: Proyecto Pantalón y Distribución del Caudal

Los esfuerzos de Vialidad Provincial se concentran en zonas estratégicas, comenzando por el área conocida como Proyecto Pantalón. Este punto neurálgico, ubicado en el departamento Ramón Lista, es donde se decide la distribución inicial del agua.

Caffa explicó que el primer objetivo es «asegurar el ingreso en el proyecto pantalón donde se realizan siempre trabajo para que ingresen a territorio argentino». Si bien existe un principio binacional que «siempre se propende a que la distribución sea equitativa, o sea que sea 50 y 50%», la realidad de la dinámica fluvial ha hecho que «en los últimos años el mayor caudal ha ingresado a territorio argentino.»

Esta realidad impone una carga operativa adicional a Formosa, que debe gestionar el exceso de caudal y, más críticamente, el enorme volumen de sedimentos que ingresan al sistema provincial.

Las Tres Líneas Maestras de la Ingeniería de Mitigación

Los trabajos de intervención se estructuran en tres tipos de obras, cada una esencial para la funcionalidad y la seguridad del sistema:

1. Mantenimiento y Trazado de Correderas Fluviales

El Pilcomayo es notorio por el gigantesco arrastre de materiales, que el ingeniero cifra en «miles de millones de toneladas de sedimentos». Cuando la velocidad del caudal disminuye, estos sedimentos se depositan, taponando los canales naturales y artificiales.

La respuesta de Vialidad es la «limpieza de correderas» y la «construcción de nuevos tramos de correderas también fluviales». Estos canales son la arteria que garantiza la conducción del agua hacia el Bañado La Estrella, transformándolo en el «gran reservorio que tenemos en la provincia», fundamental para el suministro hídrico del este provincial.

2. Defensas y Terraplenes Estratégicos

Para proteger a las poblaciones de los desbordes, se ejecutan obras de ingeniería civil: los «terraplenes de mitigación o defensas contra los desbordes de estos derrumbes río Pilcomayo.»

Estos trabajos se están llevando a cabo en frentes duales:

Banda Norte: Específicamente entre Río Muerto y Guadalcazar y en la localidad de La Esperanza .

Específicamente entre y en la localidad de . Banda Sur: En las zonas de Rinconada Criolla, La Represa y El Lindero.

Estos sitios han sido «identificados como los más vulnerables» tras un detallado análisis topográfico y el estudio de cómo ha evolucionado el sistema tras el último ciclo de crecida.

3. Análisis Topográfico y Satelital Post-Crecida

La planificación de las obras no es estática. Cada año, el equipo técnico realiza un estudio riguroso: «se hace también ese estudio topográfico con imágenes satelitales y con vuelos también para identificar cómo ha quedado el sistema, luego de la crecida.» El objetivo es ubicar con precisión dónde han quedado depositados los sedimentos y los «flotantes o palos, árboles que arrastran la la crecida». Solo en función de este diagnóstico se «proyectado las obras necesarias para este ciclo», que se esperan hasta marzo o abril.

Doble Beneficio: Abastecimiento y Protección Comunitaria

La constancia de estas obras tiene un impacto socioeconómico y ambiental invaluable para Formosa, evitando una «doble problemática» en caso de omisión.

El Ingeniero Caffa fue claro sobre las consecuencias de no intervenir: la sedimentación taponaría las correderas, impidiendo la conducción hacia el este y provocando que «los desbordes afecten a las comunidades» tanto criollas como aborígenes de la zona oeste. Este riesgo se ha materializado en otras regiones, como Salta y Bolivia.

La realización de los trabajos, sin embargo, ofrece un doble dividendo:

Asegurar el Agua: «Por un lado, transportar agua y cargar nuestro gran reservorio, que es el daño a la estrella para poder después distribuir agua a más de 250 000 con provinciano.»

Proteger Vidas e Infraestructura: «Proteger a todas las comunidades, tanto las que están en el norte como las que están en el sur». De no hacerlo, Formosa enfrentaría «la afectación o inundación de parajes, localidades, centros poblados, el daño a la infraestructura».

El Administrador General quiso dejar una nota de alto valor político y económico para la audiencia: «quiero remarcar todos estos trabajos se están haciendo con financiamiento del tesoro provincial, no hay financiamiento nacional para para todas estas intervenciones.» La provincia asume la responsabilidad y el costo de su propia seguridad hídrica.

La Cooperación Binacional Ineludible y el Reto Único del Pilcomayo

La entrevista concluyó abordando la dinámica binacional con el Paraguay, un factor clave para la sustentabilidad del proyecto.

El Ingeniero Caffa confirmó que, tal como lo había reconocido el director de la Comisión Nacional de Recursos, existe una asimetría en la gestión, donde «Paraguay no está distribuyendo el 50% del caudal que le corresponde» y el sedimento se inclina hacia el lado argentino.

El trabajo coordinado es fundamental para evitar que el exceso de caudal y sedimento en la rama argentina provoque «daños importante por el gran volumen de agua». La ejecución de obras del lado paraguayo es vital para el «aprovechamiento de los pobladores del Paraguay,» quienes dependen de esa fuente de agua para consumo y producción.

La coordinación se da en el marco de la comisión binacional y la trinacional del río Pilcomayo para que «el sistema sea sustentable, para que siga funcionando.» Caffa cerró la conversación recordando la particularidad hidrológica del río, un curso de agua «que es uno de los que tiene un comportamiento único en el mundo,» solo comparable al Yangtsé o Río Amarillo en China, debido a la extraordinaria «cantidad de sedimentos que arrastra.» Este desafío geológico justifica la constancia y la complejidad de las obras que Vialidad Provincial lleva adelante.