Escuela de Conductores de la Municipalidad: analizan implementar el curso de manera virtual

Para conseguir las licencias de conducir por primera vez es obligatorio aprobar el curso de la Escuela de Conductores, suspendido por la pandemia; ahora la Municipalidad de Formosa analiza implementarlo, pero de manera virtual.

“Desde que arrancamos los primeros días de mayo se viene trabajando a full porque la gente viene y busca ponerse al día con su licencia de conducir porque hay muchos controles de tránsito. Estamos trabajando de manera online donde la gente tiene que sacar su turno en la página de “Formosa tu Ciudad” para poder presentarse con sus documentaciones en Tránsito”, sostuvo el Lic. Orlando Ortiz, director de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa y añadió que de esta manera no hay aglomeración de gente en las oficinas.

“Cuando comenzamos con esta modalidad no había mucha gente, pero al transcurrir los días era impresionante la cantidad de personas que se acercaron para revalidar su licencia”, añadió.

A su vez contó que desde mayo hasta ahora entregaron 4.000 licencias. “Esta semana comenzó bastante movida, en un día entregamos casi 160 y creemos se va a superar este número antes de que finalice la semana”.

Además informó que en la Dirección e Transito está habilitado la atención al público donde la gente que no tienen acceso a internet en su domicilio puede acercarse y sacar un turno para obtener su licencia de conducir.

Al ser consultado por la gestión de la nueva licencia de conducir indicó que “antes de la cuarentena mucha gente hizo el curso a esas personas se le hace la licencia, se le da un turno para ello y listo. Para las personas que nunca hicieron el curso estamos trabajando con el área de sistema para que todo sea online”.

Seguidamente explicó que para el examen práctico donde el instructor tiene que subir al vehículo como acompañante para poder evaluar se está analizando de qué manera seguir con esta metodología tomando todas las medidas de seguridad. “Para ello se está diseñando algo nuevo, donde el inspector no se tenga que subir a los vehículos sino que le vaya dando instrucciones de todo lo que tenga que hacer. Antes de la pandemia, personal de tránsito se fue a una capacitación de Seguridad Vial en Corrientes para toda la parte práctica de motos y autos, que vamos a implementar”, aseveró.