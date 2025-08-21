Escuela Municipal de Deportes Adaptados de El Colorado: Julieta Ibarra Convocada al CENARD para Incluirla en la Selección Nacional de Fútbol PC



EL COLORADO. La Escuela Municipal de Deportes Adaptados que depende de la Dirección de la Dirección de Deportes de la Comuna local, tiene entre sus filas a una adolescente que ya fue observada y luego convocada a la Selección Nacional de Fútbol PC.

La actividad local es dirigida por el ex arquero de la Selección Nacional de Fútbol 7 PC, Gonzalo Bacik, campeón en ese ámbito con una recorrida en distintas provincias y países del mundo. En la tarea local lo acompaña quien fuera su entrenador y preparador, Luciano Díaz. Ambos llevan adelante la Escuela Municipal de Deportes Adaptados, con el apoyo y acompañamiento de los ya experimentados Nelson Avico y la Profesora Noelia Sotelo, de la Dirección de Deportes Municipal.

Ahora a Julieta Ibarra, que concurre a esta Escuela Municipal de Deportes Adaptados, se le presenta la posibilidad que en su momento la tuvo Gonzalo, para recorrer el país y el mundo.

El ex arquero nacional reconoce que “esta idea de la escuela fue una de las ideas del comienzo de atender a los chicos a quien contenerlos y como en este caso, ver la posibilidad de proyectarse a nivel nacional, que ahora se está dando con el apoyo del municipio local”.

La Escuela Municipal de Deportes Adaptados es la segunda en su tipo en toda la provincia, que tiempo atrás Gonzalo Bacik y Luciano Díaz, le presentaron la idea del proyecto al Intendente Mario Brignole. A pesar de ser dos personas jóvenes, el funcionario reconoció visionariamente la importancia del proyecto, aceptando el desafío que hoy presta un servicio importante en el medio.

“Hoy estamos viendo los frutos que nos pone muy contentos y Julieta se prepara para ir al SENAR donde será observada en una experiencia única para ella. Es el ámbito de la Argentina, donde van todos los deportistas de elite: un privilegio para ella y un orgullo para nosotros como coloradenses que somos su representante, que irá a ese lugar tan privilegiado”.

Hace un tiempo Julieta se sumó a la Escuela Municipal de Deportes Adaptados de El Colorado, a la que hemos podido ver, trabajar con ella y luego hacer una prueba en Formosa. Luego fue a Jujuy donde se destacó y ahora, gracias al acompañamiento que le venimos haciendo, podrá ir a Buenos Aires”.

Luego agregó que “esto es satisfactorio para nosotros, que nos compromete a seguir en este sendero”. Por su parte Nelson Avico, también habló de Julieta y su convocatoria al Seleccionado Nacional PC, lo que “muestra que nuestra Escuelita de Deportes Adaptados viene logrando sus frutos. Es fundamentalmente al compromiso de todo el grupo de trabajo y el apoyo y acompañamiento del Intendente Mario Brignole, siempre atento a las necesidades de nuestra escuelita que hoy vemos como fruto, en la convocatoria de “July” a nivel nacional, que nos da una alegría y satisfacción a nosotros, expresó el dirigente.