Escuela N° 57 del barrio Luján: malestar y desconfianza de los padres de alumnos ante graves hechos e inacción de directivos

Una grave denuncia de presunto abuso entre alumnos en la Escuela N° 57 del barrio Luján ha encendido las alarmas y provocado una ola de indignación entre los padres. El caso, que involucra a dos niños, ha puesto en evidencia una presunta inacción por parte de las autoridades escolares, lo que llevó a las familias a exigir la intervención del Ministerio de Educación y la remoción de la directora.

La noticia fue difundida por el programa radial “Exprés En Radio FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO”, que se comunicó con Carmen, madre de una alumna de la institución. Su testimonio, crudo y lleno de frustración, reveló los detalles de lo sucedido y la respuesta que han obtenido de la escuela.

“Un balde de agua fría”

Carmen relató que el incidente que ocurrió fue un “balde de agua fría”para todos. Se trata de un presunto abuso entre un niño de 13 años y otro de 10 años, el afectado. Lo que más indignó a los padres fue la falta de respuesta de la directora, quien no solo no les dio ninguna explicación, sino que permitió que el supuesto agresor continuara asistiendo a clases con normalidad al día siguiente.

“En la cual nuestra furia fue como padres que la directora no nos dio respuesta alguna en el momento y en el día siguiente el niño abusador, seguía existiendo normalmente”, afirmó Carmen. Esta situación, catalogada como “indignante”, llevó a los padres a manifestarse el jueves para buscar respuestas, pero no recibieron ninguna garantía ni explicación.

Una directora “incompetente” y antecedentes de violencia

La falta de acción y la percepción de que la directora intentó ocultar el incidente han sido los puntos más críticos de la denuncia. Carmen no dudó en calificar a la directora como “incompetente” y señaló que su accionar no fue el adecuado, ya que no tomó la decisión de apartar al presunto agresor ni de trabajar con la situación.

Además, la madre reveló que este no es un hecho aislado, sino que existían antecedentes de violencia en la escuela que no habían sido atendidos. “Esto hace dos meses ya venía ocurriendo todas estas cosas y nadie hizo nada”, lamentó, señalando que “si se trabajaba a tiempo esto no ocurría”. Según ella, la falta de acción se debe a un “error de la directora y los asesores al cargo”.

Padres en desacuerdo y clases normales

A pesar de la gravedad de la situación, las clases en la Escuela N° 57 se desarrollan con normalidad. Sin embargo, Carmen aseguró que casi el 50% de los alumnos no están asistiendo debido a la “inseguridad”que sienten los padres.

“Yo soy sincera, traje a mi nena, pero estoy insegura, constantemente estoy mirando… no me siento tranquila”, confesó.

La falta de acción no solo se limita a la directora. El padre del niño denunciado también ha contribuido a la tensión, insultando verbalmente a los otros padres en un grupo de WhatsApp, lo que agrava aún más el clima de desconfianza.

Intervención del CETIC y la delegada zonal

Ante el caos, el CETIC y la delegada zonal intervinieron en el asunto, siendo los únicos organismos que “dieron la cara”. Carmen destacó que fue la delegada zonal quien “tomó cartas en el asunto” y actuó ante la inacción de la directora. No obstante, los padres esperan que esta situación no sea olvidada.

“Lo que más pedimos es que la escuela sea intervenida, que creo que ya está en este proceso y se designe otra directora en el cargo”, declaró Carmen, reflejando el sentir de la mayoría de los padres.

Este caso pone de manifiesto no solo la necesidad de que las denuncias de abuso en el ámbito escolar sean tratadas con la seriedad que merecen, sino también la importancia de la protección de los derechos de los niños y la responsabilidad de las autoridades escolares. La falta de un protocolo claro y la incompetencia de quienes deben actuar a tiempo puede tener consecuencias devastadoras para las familias. La comunidad de la Escuela N° 57 espera que se haga justicia y que este grave incidente no quede en el olvido.