Escuelas de danza siguen sin respuestas a protocolos presentados en mayo y agosto

Las escuelas de danza se encuentran en una complicada situación debido a que desde hace 6 meses están sin actividad y la falta de respuestas al protocolo presentado en el mes de mayo para una reapertura del sector, encrudece aún más el escenario.

En ese marco Natalia Carabajal, profesora de danzas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expuso la complicada situación por la que atraviesan alrededor de 100 escuelas en la provincia, asegurando que en el interior la situación es aún más catastrófica ya que la mayoría de las academias cerró sus puertas dejando a profesores desempleados.

“Nosotros dejamos de trabajar hace 6 meses, el 16 de marzo nos pusimos de acuerdo y decidimos cerrar las academias, ese lunes ya no abrimos, después pensamos que iban a ser unos 15 días, un mes y así pasaron 6 meses, en mayo presentamos una nota al gobernador, al Ministerio de Economía, al Consejo del Covid-19, también al Ministerio de Cultura y Educación, se presentó un protocolo con pedido de subsidio para ayudas al sector y no tuvimos ninguna respuesta, en agosto volvimos a presentar otra nota con pedido que se revea el protocolo o por lo menos poder reunirnos para empezar a tratarlo y pedir subsidios un poco más específicos para los trabajadores que están sin ingresos, para los que no pudieron ser beneficiarios del IFE, también una ayuda al sector para los que no están trabajando, para quienes tienen que pagar alquiler de los espacios donde dan clases pero hasta el día de hoy no recibimos ninguna respuesta ni siquiera para reunirnos y poder tener cierto diálogo”, dijo.

“Muchas escuelas de danza fueron cerrando sus puertas, directamente no se dedican a la danza, no están dando clases virtuales, tuvieron que salir a trabajar de otra cosa con estudios que cuando se vuelva a la normalidad no van a estar más, estamos los que tratamos de continuar como se puede de la forma virtual pero no es la misma calidad de enseñanza por más que uno le ponga todo lo que puede, lo que también ocurre es que la matricula del alumnado va bajando un montón, en mi caso solo tengo 30% y con eso no se cubre alquiler, sueldos, impuestos, servicios, necesitamos una respuesta por lo menos de los subidos ya que si ellos consideran que la situación epidemiológica no da para volver, es estar en diálogo”, expuso.

Asimismo aseveró que en la provincia hay unas 100 academias, pero muchas, sobre todo del interior, han tenido que cerrar sus puertas, “y eso se traduce en personas que quedaron sin su fuente de trabajo y tuvieron que rebuscarse por algún otro lado para trabajar, por ejemplo hay unos chicos que son colegas de capital y ahora se están dedicando a hacer servicio de delivery, ellos son profesores recibidos que estaban dando clases, su única fuente de trabajo era esa y no lo pueden hacer”.

“El protocolo que presentamos es uno que se presentó al Ministerio de Cultura de Nación, nosotros somos parte del Movimiento Federal de Danza, en Formosa del Movimiento Formoseño de Danzas entonces ese protocolo que se armó desde el Movimiento Federal se presentó ante el Ministerio de Cultura y Educación y se aprobó, el tema es que después cada provincia tenía que hacer lo mismo y acá en Formosa ni siquiera tuvimos reunión como para poder tratarlo, ese es el problema, es un protocolo bastante bueno y seguro, nosotros consideramos que se puede volver a la actividad de esa manera al igual que los otros trabajadores”, explicó Carabajal.

Advirtió en ese sentido que “no es que no pensamos en la salud, al contrario, tenemos miedo porque sabemos que podemos contagiarnos y contagiar a nuestras familias, pero la realidad es que hay que acostumbrarse a vivir en una normalidad nueva y eso incluye todos los cuidados que estamos teniendo y que vamos a tener en el momento de trabajar con este protocolo, que ojalá pueda ser pronto”.

Contó también que “los estudios de danza trabajan con niños desde los 3 o 4 años hasta adultos, el protocolo contempla a partir de los 6 años recién, no tan chiquitos ya que hay que tener en cuenta que los chicos tienen que adecuarse a ese protocolo entonces por ahí con los más chiquitos es más complicado, igualmente es un número importante de alumnos que podría ir a clases”.

Para finalizar Carabajal expuso que en el interior provincial la situación es más crítica y hay academias que directamente tuvieron que cerrar dejando a trabajadores desempleados ya que cada una empleaba entre 2 a 7 personas en su funcionamiento.