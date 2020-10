Escuelas de danzas piden trabajar al aire libre y ayuda económica de la provincia

Compartir

Profesores y estudios de danza presentaron ayer un nuevo protocolo para solicitar al Gobierno Provincial que habilite las clases en los espacios públicos como otras actividades. Además solicitaron una ayuda económica de entre $10.000 a $25.000 para sostener a los trabajadores.

En ese marco Florencia Leyes, profesora de Danzas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó más respecto al nuevo protocolo.

“Se hizo la presentación oficial de un nuevo protocolo, nosotros entendemos cómo es la situación sanitaria y entendemos que regresar a la actividad en los salones va a ser complejo y va a tomar más tiempo, pero tenemos una nueva propuesta de protocolos al aire libre para sumarnos a esas actividades deportivas que se desarrollan en espacios públicos como el Paraíso de los Niños o la Plaza San Martín, en distintos espacios que se puedan adaptar a la práctica de la danza, además presentamos una propuesta de asistencia económica para ciertos gastos como alquileres, los mismos gastos de vida que tienen los profesores que no están pudiendo trabajar”, explicó.

Asimismo Leyes aseguró que al no poder trabajar desde el mes de marzo, “hubo varios estudios que tuvieron que cerrar sus puertas, hubo algunos docentes que tuvieron que irse a otras provincias a trabajar porque tenían más posibilidades y los que quedan la verdad que son algunos que siguen trabajando desde la virtualidad pero con un porcentaje de ganancias disminuido”.

En ese marco señaló que la idea es desarrollar la práctica de la danza en espacios al aire libre, “por ahora es esa opción, aunque no todas las disciplinas de la danza pueden adaptarse al aire libre, hay algunas que requieren de un espacio, de barras como la danza clásica pero por ahí las que sí pueden adaptarse que tengan un poco más de libertad en cuanto a lo corporal, la propuesta es poder sumarlas a las actividades deportivas que surgen, para eso se ha presentado un nuevo protocolo al Comité de Emergencia del Covid”.

“Hay dos tipos de solicitudes que hemos presentado, una para trabajadores de manera individual que es de un monto de 10 mil pesos mensuales, la idea sería hacerlo de manera trimestral al menos hasta que termine este año, eso es para trabajadores independientes que por ahí no tienen un espacio que mantener pero sí va a ayudar a su economía diaria”, aseguró.

“Es un monto muy bajo, pero es una ayuda para los que por ahí no pudieron acceder a los montos nacionales que se dieron como el IFE o la Beca Sostener Cultura, por otro lado la segunda solicitud es para asistencia a los alquileres, son alrededor de 20 estudios en Formosa los que deben pagar un alquiler muy elevado y no se llegan a cubrir esos montos con las cuotas virtuales que se están cobrando. La siguiente propuesta es de 25 mil pesos para sostener los alquileres de los salones”, detalló.

“Esto se presentó en el Ministerio de Economía, ya se había realizado la primera presentación en agosto con estos montos pero para esta segunda presentación que se realizó agregamos un proyecto un poco más organizado, también se hizo de la mano con la gente de Industrias Culturales de la provincia que nos ayudó un poco en eso, es un proyecto que tiene bastante cuerpo, está basado en las pautas que estableció el Fondo Nacional de las Artes, esperamos que pronto pueda ser leído, estamos abiertos a disposición para una audiencia para poder negociar y articular nuestras propuestas con lo que nos puedan ofrecer”, finalizó.