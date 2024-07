Escuelas especiales continúan ofreciendo el servicio de comedor

El jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, destacó que “a pesar de estar de receso, nuestras instituciones educativas no se detienen y cuentan con toda una organización por parte de los docentes, en diferentes turnos, para cumplir con el Servicio Social Nutricional y de comedor escolar”.

En este marco, puntualizó que las familias cuentan con “la copa de leche y el comedor a plato servido, para que los estudiantes y hermanos puedan ir a desayunar, almorzar o merendar o bien, el sistema de vianda”.

Y explicó que “si no pueden asistir por diferentes motivos, pueden retirar las mercaderías a sus hogares”.

Miers, subrayó que “en Formosa, el Ministerio de Cultura y Educación, cuenta con los mismos criterios de implementación en todas las instituciones educativas, con los mismos derechos para todos, funcionando durante todo el años”.

De este modo, indicó que “estamos frente a un sistema educativo de un Gobierno provincial con un Estado realmente presente en todas sus aristas y más aún en estos momentos, donde la situación política social y sobre todo económica, es difícil”.

Y añadió que, esto se da, sobre todo teniendo en cuenta a las familias ya que “nosotros trabajamos en conjunto con la comunidad”, expresó.

Asimismo, señaló que “las escuelas especiales han recibido el refuerzo de Nutrifor, que también ayuda mucho y que es un producto muy rico y nutritivo”.

“Nuestro gobernador Gildo Insfrán nos dice que hay que buscar la calidad, no sólo en lo pedagógico, sino también en la atención a ese alumno y a su familia”, expresó, marcando que “la educación en nuestra provincia tiene una visión integral”.

Por eso, mencionó que “educación trabaja en articulación con el sistema de salud, sobre todo con los centros de salud cercanos a las escuelas especiales”, precisando que “en cada oportunidad dada el personal sanitario asistió a vacunar a los estudiantes y sus familias”.

Además, el jefe del Departamento de Educación Especial, lamentó que “por la situación socioeconómica del país, más chicos acuden al comedor o a retirar las viandas”, subrayando que “a las personas con discapacidad se les han recortado algunos beneficios”.

“Entonces hoy más que nunca, este servicio es tan importante”, manifestó y recordó que “a principio de año el Gobernador se hizo cargo de este desembolso que antes hacía Nación, y aumentó las partidas, ya que es un derecho y lo sacaron sin dar explicaciones y sin tener en cuenta el daño que pueden producir”.