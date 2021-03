Esgrima: el sueño de estar en Tokio viaja a Budapest

Compartir

El seleccionado argentino partió rumbo a Hungría donde disputará la Copa del Mundo de Sable individual y por equipos, que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo y suma puntos para la clasificación olímpica.

Es la última competencia oficial con suma de puntos para lograr la ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahí estará el equipo argentino, en la Copa del Mundo de Sable individual y por equipos que se disputará desde el jueves 11 y hasta el domingo 14, en Budapest, la capital de Hungría.

Belén Pérez Maurice (sable femenino, foto), Pascual Di Tella y Stefano Lucchetti (sable masculino) van por el sueño de sacar pasaje para la gran cita en territorio nipón. Los acompaña Matías Ríos, una de las jóvenes promesas que forma parte del programa TAR (Transición al Alto Rendimiento) del ENARD y el entrenador Lucas Saucedo.

“Aunque llevamos un año sin competencias oficiales debido a la pandemia, estamos con muchas ganas. No pudimos viajar al exterior a sumar roce previo como hubiésemos querido y eso nos genera algún interrogante, pero estamos preparándonos con el sueño en la cabeza desde que nos autorizaron a volver a entrenar allá por julio de 2020”, comentó Saucedo.

Y agregó: “Más allá de la desventaja por la falta de competencia, me apoyo en la motivación y las ganas que tiene por ejemplo Belén. En el caso de Pascual y Stefano, ellos sí pudieron sumar algo de rodaje en el exterior”.

En caso de no poder clasificarse a Tokio con este certamen en Hungría, el equipo argentino tendría su última chance en el Preolímpico que se desarrollará en Panamá, a fines de abril.

