«Espacio seguro»: primer festival en La Hiedra 230

El centro cultural “La Hiedra 230” será sede de “Espacio Seguro”, primer festival patrocinado por el Instituto Nacional del Teatro, con la presentación de cuatro espectáculos durante los días 17, 24 y 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Para reservas, contactarse a los celulares: 3705058459 y 3704882666.

“Cruzar la calle” de Kajay Teatro será la primera propuesta de este encuentro festivalero. La cita es el próximo viernes a las 22 en la sala ubicada en Julio A. Roca 230.

La obra transcurre en algún lugar, mientras el silencio corta la tarde, Luisa llega a la casa de Ramona. Lo que parece ser un encuentro casual, terminará por traer recuerdos para desnudar el alma de cada una. Ramona replica el pensamiento del pueblo: es mejor callar. Luisa, en cambio no entiende el porqué de tanto silencio, hasta que el recuerdo trágico de una amiga le dará la fuerza que necesitaba para hablar.

El grupo anfitrión “Vida itinerante” presentará “Muchas orugas, pocas mariposas” durante una función programada para el viernes 24 de este mes en la sede de “La Hiedra 230” (Julio A. Roca 230)

Según la sinopsis de esta pieza teatral: el niño no se puede desarrollar como todos los otros, está estancado en su diferencia, en su incomodidad, pero encuentra en la maestra la posibilidad de poder preguntar si él también podría cambiar o transformarse como lo hace la oruga y lentamente ve una luz en su oscuridad. Teniendo una fuerte presencia de la madre, quien lo estereotipa con su padre, sus abuelos, sus tíos, todas figuras masculinas para que él pueda imitar.

Cerrando noviembre, el sábado 26, a partir de las 22, en Julio. A Roca 230, subirá a escena “Yo, el pombero”, puesta a cargo de «La Hiedra 230». Se trata de un monologo donde se trata de desmitificar al “mito pombero” trayéndolo al terreno de la vida cotidiana. Un texto con mucha dulzura y musicalidad. Transita nuestra humanidad guaranítica. Se mete en todos los segmentos de la sociedad. Sin que se libre nadie. Relata con una sinceridad desnuda y describe al “´pombero” que esta y vive en todos y cada uno de nosotros. Enfrenta la hipocresía generalizada y transita los episodios de cara a la sociedad al que reclama más sinceridad.

Por último, el domingo 3 de diciembre, a las 22, en la misma sala está prevista la presentación de “Maldita tu eres entre todas las mujeres” a cargo de “Vida itinerante”.

La obra pone el foco en el femicidio de la madre de un pequeño que queda impune, en una sociedad retrograda y machista que decidió encubrir y olvidar estos casos, en una época donde el maltrato y la violencia eran quizás moneda corriente, pero de eso no se hablaba, protegiendo y fundamentando el actuar del hombre y peor aún, del femicida, al cubrir con un halo macabro de emoción violenta por crimen pasional esos atroces asesinatos.