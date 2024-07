España derrotó 2-1 a Francia y jugará la final de la Eurocopa el próximo domingo

La selección de España derrotó 2-1 a Francia en Múnich y avanzó a la final de la Eurocopa, en la que se medirá el próximo domingo 14 de julio contra el granador de la otra semifinal que jugarán mañana Inglaterra y Países Bajos. Para la Roja será su quinta definición en el torneo del Viejo Continente y en caso de obtener el triunfo pasaría a ser el equipo con más títulos (4).

El conjunto que dirige Luis de la Fuente ganó con total justicia y supo dar vuelta el marcador en apenas cuatro minutos para llevarse la victoria con los goles de Lamine Yamal y Jules Koundé, en contra. Había adelantado al subcampeón del mundo Randal Kolo Muani.

En un primer tiempo realmente emotivo, el equipo español tomó el control y contó con la primera llegada al arco rival a los 5 minutos. Lamine Yamal sacó un centro desde la banda derecha para la llegada de Fabián Ruiz, quien cabeceó apenas desviado.

Tras el llamado de atención de España, Francia reaccionó casi de inmediato y a los 8′, Randal Kolo Muani conectó de cabeza un preciso dentro desde la izquierda ejecutado por Kylian Mbappé. El delantero del PSG dejó petrificado al arquero Unai Simón y puso el 1-0 para el conjunto de Didier Deschamps, que en su primera aproximación facturó.

La Roja continuó atacando por los flancos a Le Bleus y obtuvo una gran recompensa a los 21 minutos, gracias a una acción individual de Yamal. El joven de 16 años se sacó de encima a un rival y sacó un remate desde afuera del área con efecto que se metió en el ángulo superior derecho del arco de Mike Maignan y significó el 1-1 de España.

Cuatro minutos después, Jesús Navas hizo un envío al área y, tras el rechazo de William Saliba, la pelota le quedó a Dani Olmo. El 10 de la Roja hizo una pisada para sacar ventaja y remató al arco. La pelota encontró al botín de Jules Koundé, quien en su afán por despejar, terminó por meterla en su propia meta para el 2-1 del seleccionado ibérico.

En el complemento, los franceses intentaron volver a retomar el control que algún momento de la etapa inicial habían conseguido, pero no gravitaron ni con Dembelé, ni con Mbappé y extrañaron la generación de juego de Antoine Griezmann -ingresó a los 61 minutos-.

España, por su parte, se hizo eje del balón, tocando y distribuyendo con sus mediocampistas de buen pie como Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo y no sufrió demasiados sobresaltos en el encuentro. A los 59 minutos Francia reaccionó con una llegada profunda al área. N’Golo Kanté metió un pase filtrado para Dembelé, quien buscó el centro para Mbappé, pero el arquero Simón rechazó con su brazo izquierdo.

Los de De la Fuente tuvieron otra acción de Yamal, una de las figuras de la cancha, con un remate del juvenil desde afuera del área que pasó a centímetros del travesaño de Maignan (81′). No necesitó España de más llegadas al arco antagónico, ya que dominó a partir de la tenencia de la pelota y la desesperación de Francia por empatar. Un empate que no llegó ni siquiera con un disparo lejano de Mbappé (85′) que se fue demasiado alto.

De esta manera, la selección española, con una generación de nuevos jugadores con mucho talento de mitad de cancha hacia adelante, volverá a jugar una final de Eurocopa tras 12 años. Será el próximo domingo en el Estadio Olímpico de Berlín ante Países Bajos o Inglaterra, que se medirán mañana en Dortmund. La Roja ya sabe lo que es consagrarse campeona del certamen y lo hizo en tres oportunidades: 1964, 2008 y 2012. Junto con Alemania, son las selecciones más ganadoras en el Viejo Continente.