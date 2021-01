Español afirmó que vigencia de Precios Máximos está atada a lo que pase con la pandemia

Compartir

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó que “en ningún momento se dijo que Precios Máximos termina el 31 de enero próximo”, cuando vence la última extensión del mismo, y subrayó que “es preciso entender cuánto va a durar la pandemia y qué se necesita para cuidar el salario de los trabajadores y las trabajadoras” para definir la finalización de esta política.

“En ningún momento se definió que después del 31 de enero no vaya a continuar el congelamiento. Nuestro objetivo central es cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos”, remarcó Español durante la presentación de la renovación de Precios Cuidados.

La funcionaria aseguró que “en ningún momento se dijo que vaya a terminar” Precios Máximos, y subrayó que “es un paraguas normativo que nos permite ir pensando en la salida del problema”, que es la pandemia.

“Es una normativa. No que buscamos que se perpetúe, teniendo en cuenta que es transitoria. Pero lo es tanto como la pandemia”, explicó la titular de Comercio Interior, quien puntualizó: “Necesitamos entender cuánto va a durar la pandemia y que se requiere para cuidar el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso vamos a salir muy paulatinamente”.

Señaló que “los lineamientos para la protección de las y los trabajadores siguen en el paraguas de esta resolución”, y explicó que “salieron del programa los que pasaron a tener una gran representación en Precios Cuidados”.

“Si tengo un producto en una góndola con una gran representación de precios, entonces se puede sacar de Precios Máximos”, afirmó Español, quien insistió con que el programa “seguirá siendo el paraguas para seguir haciendo una administración cuidada de los precios, con el resto del Gabinete”.

Comercio Interior excluyó hoy una nueva tanda de productos de Precios Máximos, a través de la resolución 43/2021 publicada en el Boletín Oficial.

“Estas decisiones están directamente vinculadas a la conformación de la nueva lista del programa Precios Cuidados, que tiene el doble de productos que hace un año”, explicaron a la prensa desde el área que conduce Paula Español.

Aseguraron que “la salida de productos de Precios Máximos continuará de manera paulatina, ordenada y consensuada”.

Según Comercio Interior, “el deslistado de los bienes que se concretó hoy responde a dos factores”.

En ese sentido, precisaron que “son categorías o productos que tienen poca relevancia en el consumo diario de las argentinas y los argentinos”, y señalaron que se trata de “bolsas de residuos y films, palillos, protectores labiales, talcos, fideos importados, pan congelado”.

En segundo término, remarcaron que “son categorías que tienen una muy buena representación en Precios Cuidados”.

Al respecto, puntualizaron que entre estos productos figura la yerba mate, que en el nuevo listado de Precios Cuidados pasa a tener ocho variedades de primeras marcas como Unión, Amanda, Nobleza Gaucha, Rosamonte, Romance y Chamigo.

También están las gaseosas, que en Precios Cuidados incorpora a Coca Cola, Schweppes, Sprite, 7up, con y sin azúcar y otras marcas económicas; y las cervezas, que suman cinco variedades de primeras marcas como Warsteiner, Schneider, Brahma y Budweiser a las tres que ya tenía -Quilmes, Quilmes bajo cero e Isenbeck-.

El mismo caso se da para el papel higiénico y los rollos de cocina, que incorpora a Higienol y Sussex y variedades de Elite, Sweety y Campanita, que ya estaban en el programa.

Precios Máximos se estableció en marzo del año pasado través de la resolución 100/2020 y sus extensiones, con motivo de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de Covid-19.

Durante su vigencia, se permitieron aumentos de algunos rubros en julio y octubre pasados, que no superaron el 5% promedio cada vez; y en noviembre se realizó el primer deslistamiento de unas 50 categorías de productos premium.

