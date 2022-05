Esperan condiciones climáticas favorables para recuperar los restos del joven montañista formoseño del Cerro Tolosa

Compartir

Linkedin Print

Luis Vilardell, falleció días atrás tras caer de 400 metros de altura mientras escalaba el Cerro Tolosa, de 5.400 metros de altura, lindante al Aconcagua, en Mendoza. En la jornada de ayer, los rescatistas trabajaban en la zona esperando condiciones climáticas favorables para rescatar sus restos vía terrestre, ya que «en helicóptero es imposible», confirmó el Subcomisario Ariel Astudillo, Jefe de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros tomamos conocimiento del hecho el día martes en horas de la tarde, aproximadamente a las 16 horas. Luis Vilardell se encontraba tratando de ascender el Cerro Tolosa junto a un amigo, Bernardo Baena, cuando por motivos que se desconocen, sufrió una caída de unos 400 metros perdiendo la vida en forma instantánea», manifestó el subcomisario Astudillo.

El Cerro Tolosa se encuentra lindante al Aconcagua y tiene unos 5.400 metros de altura aproximadamente. El hecho habría ocurrido durante el fin de semana pero se conoció recién el día martes, gracias a otro andinista que descendía por la zona, y desde ese momento iniciaron las tareas de rescate.

«En este momento tenemos a seis integrantes de la Patrulla de Rescate que se encuentran trabajando en el lugar. Ayer (miércoles) se hizo una aproximación, llegaron a unos 200 metros aproximadamente donde se encontró el cuerpo, es una ruta muy técnica, se logró equipar parte de esa ruta y hoy se trataría de llegar hasta el cuerpo y comenzaríamos con las tareas de recuperación», precisó el Jefe de dicha patrulla de rescate.

Los rescatistas aguardan condiciones climáticas favorables que faciliten el rescate. Puntualmente, esperan nevadas en la zona ya que el suelo helado dificulta el tránsito terrestre, único medio para llegar hasta el lugar.

«Se puede llegar en helicóptero hasta determinado lugar pero el lugar donde se encuentra el cuerpo es una zona muy técnica, con hielo y piedra podrida, en helicóptero es imposible. Únicamente vía terrestre y con mucho recaudo ya que es una zona muy peligrosa para transitar, de alto riesgo a la cual ingresa gente sumamente capacitada», señaló al respecto Astudillo.

El subcomisario indicó que Vilardell y Baena son guías de montaña que tenían muchísima experiencia en escalar en roca y hielo, y que en esa zona se aventuran a ingresar personas con mucha experiencia.

«La idea es tratar, dentro de las posibilidades y si el tiempo lo permite, el día de hoy (jueves) llegar hasta donde se encuentre el cuerpo y empezar con las tareas de recuperación. Conforme los registros que tenemos, si se lograse en horas tempranas existe la posibilidad de que se baje el cuerpo hasta una zona de mayor acceso» concluyó.

Luis Vilardell se formó como guía profesional de trekking de montaña y contaba con la certificación de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking y era miembro de la Asociación Argentina de Guías Profesionales.

En su sitio web, Vilardell detallaba que también era técnico de Emergencias Médicas Agreste por la Fundación EASPA y obtuvo el nivel 1 de nieve y avalancha en la Association Nationale Etude Neige et Avalanches. Más allá de trabajar en Grajales Expeditions Aconcagua, también contaba con un emprendimiento propio llamado Oxigenar Expeditions donde ofrecía servicios de ascensos en distintas montañas del país.

Más allá de las certificaciones o títulos, Vilardell se autodefinía: “Antes que guía de trekking de montaña soy montañista”. Y al hablar sobre su pasión por la naturaleza, remarcó que fue en las montañas donde encontró su “refugio, me encontré más a mi mismo, a gente muy querida y sobre todo encontré la satisfacción que estaba buscando y que no conseguía en la ciudad”.

“Amo las montañas por su belleza intrínseca, sus formas, tamaños y colores, pero también porque presentan retos físicos y psicológicos a superar, que te llenan completamente el corazón no sin antes realizar el esfuerzo requerido”, describió en su presentación. De hecho, el andinista no solo realizó el ascenso de diversas montañas del país, sino que subió tres veces al Aconcagua y varios ascensos “desde Ushuaia hasta el Bolsón, pasando por Chaltén”.

Compartir

Linkedin Print