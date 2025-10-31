Esperan gran concurrencia a los cementerios municipales este fin de semana por el Día de los Fieles Difuntos

Con motivo del Día de Todos los Santos, este sábado 1 de noviembre, y del Día de los Fieles Difuntos, el domingo 2, la Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Obras Privadas, informó que los cementerios Nuestra Señora del Carmen y San Antonio permanecerán abiertos durante todo el fin de semana para que los vecinos puedan acercarse a rendir homenaje a sus seres queridos.

El arquitecto Miguel Ángel Cruz, responsable del área, explicó que se espera una gran concurrencia de familias y destacó el trabajo de acondicionamiento realizado en los últimos días. “Tanto el 1 como el 2 de noviembre son fechas muy caras a los sentimientos de los cristianos, por esa razón, desde la Municipalidad venimos trabajando para mantener en óptimas condiciones los cementerios, sabiendo que mucha gente se acercará a visitar a sus familiares”, expresó.

Los horarios de visita serán de 7 a 18 horas en ambos cementerios. En ese marco, Cruz señaló que se organizó un operativo especial para garantizar el orden, la seguridad y la comodidad de los asistentes. “Nos preparamos con mucha anticipación para recibir a la gente estos dos días, razón por la cual habrá asistencia del SIPEC y de las Comisarías Cuarta y Segunda, además de los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal que organizarán la circulación vehicular. También participará personal de la Subsecretaría de Gobierno, que estará a cargo de la fumigación y de la instalación de baños químicos”, detalló.

El funcionario destacó además que los trabajos de reacondicionamiento comenzaron con un mes de anticipación, e incluyeron limpieza integral de los espacios comunes, retiro de escombros, enripiado de accesos, cuneteo y mejoras en los caminos internos, con el objetivo de brindar un entorno cuidado y seguro para todos los visitantes.

Por otro lado, Cruz aclaró que el ingreso vehicular estará restringido para evitar congestionamientos y garantizar la seguridad dentro de los predios. “Podrán ingresar únicamente los vehículos que estén identificados con algún carnet de discapacidad. El resto de los autos y motos deberán estacionarse en los espacios habilitados fuera del cementerio, y las personas deberán ingresar caminando”, explicó.

Finalmente, el titular de Obras Privadas hizo un llamado a la responsabilidad y el cuidado durante las visitas: “Recomendamos no dejar velas encendidas para evitar incendios y no llevar flores naturales, ya que suelen colocarse en recipientes con agua que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue”.