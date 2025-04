Esperan que baje la inflación, tras ofensiva contra la suba de precios

El Gobierno lanzó una fuerte ofensiva contra las remarcaciones de precios y recomendó a los compradores no adquirir productos con remarcaciones. Eso incluyó un respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, a los supermercadistas que rechazaron listas de precios con aumentos que habían llegado de grandes fabricantes como Unilever, Molinos y SC Johnson.

Molinos decidió dar marcha atrás con los ajustes, lo cual fue destacado también por Caputo. En ese escenario, analistas económicos empiezan a estimar que el costo de vida de abril se ubicará por debajo del 3,7% de marzo, más cerca del 3%.

El economista Fausto Spotorno analizó el impacto de las medidas sobre los precios y aseguró que la inflación de abril cerrará en torno al 3%. Explicó que “no hay, por ahora, un incremento producto del fin del cepo. Sí esperamos que en mayo suba”.

La desaceleración que empezó a mostrar la cotización del dólar y la perspectiva oficial de que podría seguir bajando incluso a la zona de $1.000, refuerza la proyección de un menor impacto sobre los precios.

El nuevo esquema cambiario del Gobierno dispone una flotación entre bandas – $1.000 a $1.400 – lo que significa que, a menos que supere dichos límites, la gestión de Javier Milei no intervendrá en el valor del dólar.

Desde la salida del cepo, oficializada el pasado lunes, la cotización oficial de la moneda estadounidense tocó un techo de $1.250 y luego cerró la semana corta a $1.160.

Spotorno dijo que «en la negociación de los precios hay una mezcla de dólares que se tomaba, eso era uno de los problemas del cepo que tenía a la economía muy restringida, pocos podían importar y acceder así al dólar oficial. Por eso cada vez que subía el blue, subía el costo de los productos, ese era el que mayormente se tomaba. Pero también cada vez que subía el oficial».

«Cuando sacás el cepo, empiezan a entrar más productos de afuera, hay más competencia. Eso presiona sobre los márgenes de los que compiten con las importaciones, y por eso esta negociación y la intención de muchos de trasladar costos así como el mercado diciéndole que no tiene plata», dijo el economista en declaraciones radiales.

Spotorno espera que las medidas del Gobierno no tengan un impacto inmediato sobre la inflación.

«En abril esperamos 2,9%, quizá llegue a 3%. Será más baja que la de marzo. En la primer quincena hubo caídas de precios importantes, por caso el cajón de tomate, que en marzo, estaba $ 50.000 cayó en abril a $ 25.000», señaló.

Señaló que “gran parte de los aumentos en alimentos de marzo fue por motivos estacionales, salvo la carne. En abril, antes que se anunciara la salida del cepo, nosotros vimos como se cayeron esos mismos precios que habían subido”.