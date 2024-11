Espert dijo que «sería bárbaro» que Cristina Kirchner compita en 2025

El diputado libertario dijo irónicamente que le «encanta» competir con la líder del PJ porque de esa manera el oficialismo tendrá «una enorme chance de ganar el año que viene».

Mientras Cristina Kirchner ya camina el Conurbano como candidata buscando alinear a todo el PJ detrás de ella, el diputado libertario José Luis Espert fue tajante con la ex vicepresidenta sobre la posibilidad de competir con ella en las legislativas del próximo año: «Vamos a arrasarla».

Ya como presidenta del Partido Justicialista -aunque formalmente asumirá el martes- la ex mandataria comenzó a mostrarse pensando en una candidatura al Congreso para el 2025. Como hizo en 2017, cuando creó Unidad Ciudadana, este viernes visitó dos grandes municipios de la Tercera Sección del GBA. Fueron reuniones de una hora en cooperativas, una de ellas de Juan Grabois.

De cara a las legislativas de 2025, Espert dijo irónicamente que le «encanta» competir con Cristina porque de esa manera los liberales tendrán «una enorme chance de ganarle el año que viene en la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo ha hecho su nido, y dejarla definitivamente atrás».

«Sería bárbaro que Cristina compita en 2025 para ganarle y, como ya ha dicho el Presidente, meterle el último clavo del ataúd al kirchnerismo con el jonca (sic) de Cristina adentro», agregó el diputado este sábado en Radio Mitre, en referencia a los dichos del Presidente, quien en una entrevista reciente afirmó que le «gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro».

Cuando se le preguntó si estaba en condiciones de ganarle a la ex presidenta en una elección, prefirió despersonalizar el tema y no enfocarlo en su propia candidatura.

«La libertad le va a ganar a Cristina. La libertad va a arrasar a Cristina Kirchner o al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires en el 2025. Los liberales queremos liberar a mis queridos bonaerense del maldito kirchnerismo, que ha transformado a la provincia en una gigantesca villa miseria», sentenció el economista.

El clima electoral en la provincia de Buenos Aires, cuando todavía faltan meses para la primera cita en las urnas -las primarias- y el armado de las listas siquiera tiene sus primeros borradores, se va recalentando de a poco.

Por un lado, se producen las primeras apariciones de CFK en el conurbano. Una candidatura de la ex presidenta -que ya se aseguró el liderazgo del Partido Justicialista después de una interna que no fue con el gobernador riojano Ricardo Quintela- estará supeditada a lo que decida la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Vialidad, fallo que se conocerá el próximo miércoles.

De la vereda de enfrente, las especulaciones giran en torno a una probable coalición entre La Libertad Avanza y PRO, aunque en ese armado se entromete la elección porteña, donde ambas fuerzas de derecha parecen encaminarse a un enfrentamiento en las urnas.