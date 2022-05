Esposa del hombre detenido en Juárez denunció que la Policía lo golpeó y “torturo”

Compartir

Lorena Frías, esposa de Dante Insfrán, el hombre que resultó detenido en Ingeniero Juárez el domingo, luego de que se registraran incidentes frente al hospital de dicha localidad tras un incidente vial protagonizado entre su hijo (menor de edad) y una automovilista, denunció que la Policía golpeó y “torturó” a su pareja para que desbloquee el teléfono.



“Dante está muy golpeado, lo vamos a llevar al hospital porque no puede estar del dolor. Tiene una fractura en la nariz, golpe en el ojo y otras partes del cuerpo; queremos que le hagan placas, está muy adolorido, no puede ni caminar”, comenzó diciendo.



Seguidamente sostuvo que el hombre “fue golpeado dentro del Hospital de Ingeniero Juárez por el personal policial que estaba a cargo del operativo. La Policía es responsable de los golpes, nosotros tenemos el video de cómo se lo llevaron y el después”.



Además, denunció que cuando lo detuvieron “primero lo llevaron a una pista de aviación que está en un escampado donde ejercieron tortura para que les desbloquee el teléfono, y así poder borrar todo”.

El hecho

Al relatar cómo se dieron los hechos indicó: “primero quiero desmentir la declaración de la Policía en su conferencia de prensa de ayer, es muy poco profesional lo que hicieron, le pifiaron hasta en los horarios”.

“El accidente de mi hijo fue a las 14:30 horas, no a las 16 horas como dijo la Policía, cuando la mujer lo choca, lejos de asistirlo le exigía mi numero para llamarme, no lo ayudó y él como pudo se sacó la moto de encima y se fue, entonces ella comenzó a perseguirlo tratando de chocarlo, yo presencié eso. Cuando vi el auto detrás de mi hijo intenté pararla con señas, la seguí de atrás, y le gritaba que frene pero no hacía caso; y terminó frenando bruscamente en el portón de mi casa. En ese momento mi hijo se desplomó porque es epiléptico y le dio un ataque”, dijo.



Y siguió: “me dirigí a la señora para preguntarle qué pasó, ella me exigía que pague el auto, para no discutir le dije que iba a llamar a la Policía, en eso ella se retiró del lugar. Lo primero que hice fue ir al hospital donde atendieron a mi hijo en la guardia. Ahí la Policía me tomó los datos. Después de media me dijeron que vaya a denunciar y que el auto de la mujer estaba secuestrado, pero cuando fui a buscar ropa a mi casa, pasé por la Comisaría y no vi ningún auto”.



“Lo grave es que haya perseguido a mi hijo de la manera que lo hizo. Cuando ocurre un siniestro vial lo que se hace es llamar a la Policía o a la ambulancia y no actuar como lo hizo ella”, insistió la mujer.

Cuando se le preguntó por el inicio del conflicto con la Policía recordó: “efectivos trajeron a la mujer al hospital, entonces yo le dije a mi mamá que ella fue la que chocó al chico”.



“A ella la llevaron a la guardia, y entonces me acerqué a preguntar quién estaba a cargo del operativo. Lo único que hice fue acercarme a pedir explicaciones, mi marido estaba alado mío filmando, lo cual no veo que esté mal. La oficial femenino le arrebató el celular a mi marido, él le exigió que le devuelva y fue en ese momento cuando uno de los policías le dio un golpe en el ojo con la cachiporra, se le fueron encima, lo sacaron de la guardia y mientras lo esposaban lo golpeaban”, denunció y añadió Frías que “en la desesperación le comencé a gritar, y entonces uno de los policías me apuntó en el estómago con la escopeta”.



Finalmente, la mujer lamentó que con lo ocurrido “es claro y evidente el racismo, discriminación y la falta de derechos en Ingeniero Juárez, siempre funcionó así acá; en segundo lugar creo que hay recelo porque la mujer es una militante gildista, la madre trabaja en la Municipalidad, es todo política”.

