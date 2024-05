«Esquema de esclavitud moderna», definió Posse sobre los piqueteros y el manejo de los planes

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró que los grupos piqueteros implementaron un sistema “de esclavitud moderna” con respecto al manejo de los planes sociales.

«Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos que realizaron: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario», advirtió Posse.

En esa línea, continuó: «Era un sistema de castigos y amenazas. Entre los castigos se incluía la baja de categoría y volver a la lista de espera y así volver a quedar fuera del sistema de alimentación».

“Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia», sumó.

Para el funcionario de la administración nacional, este sistema es “muy parecido a un esquema de esclavitud moderno».

El jefe de Gabinete explicó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), los recortes presupuestarios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el presupuesto universitario.

Lo hizo durante el primer tramo de la ronda de preguntas y después de exponer el informe de gestión. Según explicó Posse, el «INADI contaba con un presupuesto de 2.800 millones de dólares al año, gastando 8 millones de pesos en alquiler con 400 empleados, pero tenía 7 expedientes sin tramitar».

En referencia al INCAA, argumentó: “Si bien tenía un ingreso proveniente del precio de las entradas y otros mecanismos, lo que generaba 12 millones de dólares al año, tenía un déficit adicional de 4 millones que solventaba el Estado Nacional».

Para Posse, de 176 películas que financió el año pasado el instituto, dos de ellas tuvieron «uno y cuatro espectadores» en todo el tiempo de exhibición y “otra cinco». «Otras 12 películas no llegaron a los 100 espectadores, cien no alcanzaron los 1000 y, solo cinco, superaron los 6000 sin llegar a los 8.000», agregó el funcionario nacional.

Con respecto al presupuesto universitario, señaló que el Gobierno acordó con las «universidades levantar la emergencia». «Se estaba afrontando un 70% en marzo y un 70% en mayo, también se hizo un adicional para los hospitales universitarios», sumó.

«Entendemos que la educación pública es un derecho y que auditar los gastos, financiados con fondos de todos los argentinos, es una obligación», reflexionó Posse.

Para Posse, el rol del Estado debe ser «mejorado» y afirmó: “Es muy grande y es imposible de pagar”.

«En cuanto al rol del Estado, entendemos que esto debe ser mejorado. Tenemos un Estado que no solo es muy grande y nos ha resultado imposible de pagar», lanzó.

En esa sentido, continuó: «Por eso los niveles de déficit que hemos alcanzado y que nos han llevado a los niveles de inflación que estamos padeciendo, sino también que se ha vuelto tremendamente ineficaz y da servicios a los ciudadanos de muy mala calidad».

El funcionario aseguró que la Argentina no solo destruyó su moneda, sino también su “credibilidad”.

“No solo hemos destruido la moneda, dejado al país reservas, descuidado el mantenimiento de la infraestructura… Prácticamente hemos destruido la credibilidad de nuestro país», lanzó.

En esa línea, continuó: “Sobre todo ante nuestros propios ciudadanos y también en el exterior. Es nuestro principal trabajo reconstruir esa credibilidad. Primero, dentro de nuestro país y, luego, también hacia el exterior para encarar un camino de crecimiento y de desarrollo”, sumó.

En ese sentido, afirmó que, al llegar al Gobierno, encontraron un proceso de “parche sobre parche” en el área económica. Así lo expresó en el inicio de su exposición en el Senado de la Nación.

“La gran pregunta es con qué nos encontramos al tomar la administración», arrancó Posse ante los senadores y puntualizó en la macroeconomía.