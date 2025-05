«Esta planta salva vidas» señaló ministro Gómez

El ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez subrayó la trascendencia para la salud pública que reviste la inauguración por parte del gobernador Gildo Insfrán de una planta de mezcla de nutrición parenteral extemporánea del laboratorio Laformed, ubicada en el Parque Industrial.

Graficó que este tipo de nutrición se utiliza en pacientes críticos, recién nacidos de bajo peso o prematuros con alguna enfermedad severa, que estén internados en Neonatología. “Hablamos de casos de 450 gramos en un recién nacido, 700 gramos, hasta 2.500 gramos que es lo más habitual. Si estos pacientes no reciben una alimentación adecuada, no pueden soportarlo y tampoco pueden esperar a que venga (el alimento) de otra provincia” graficó.

Subrayó que una planta similar solamente existe en la provincia de Córdoba, no habiendo en el NEA, y destacó que se tratan de fórmulas personalizadas, según el peso y la patología del paciente.

“El médico prescribe la fórmula, se prepara acá y va al Hospital. Con eso se alimentan los chicos y salva vidas” enfatizó.

Dengue

El titular de Desarrollo Humano se refirió a otra planta de Laformed, de biotecnología, dedicada a la producción de insumos para combatir el dengue en la provincia de Formosa.

Destacó en ese marco la producción del larvicida que se utiliza para combatir las larvas del Aedes Aegyptis, de hábitos domiciliarios.