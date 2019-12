Está prohibida la venta y uso del «globo chino»

Compartir

La Subsecretaria de Desarrollo Económico de la Provincia de Formosa recordó a la población en general, y al sector comercial en particular, que se encuentra vigente la Disposición DCD Nº 01/14, mediante la cual el organismo prohíbe en forma expresa la comercialización y el uso del elemento pirotécnico conocido como «Globo Aerostático» o «Globo Chino», por tratarse de un artefacto de alta peligrosidad de tipo incendiario, con el fin de proteger la salud, la integridad psicofísica y la propiedad de las personas.

Dicha disposición también prohíbe la comercialización y el uso de todo otro elemento de pirotecnia que no se encuentra avalada con la aprobación de RENAR y de Fabricaciones Militares (D.G.F.M) (CFR. Ley nº 20.429, y Dcto. 302/83).

Por su parte la Brigada de Explosivos dependiente del Cuerpo de Bomberos recomendó leer atentamente las instrucciones de uso impresa en las etiquetas y envases de los productos. Compre fuegos artificiales de calidad en negocios autorizados para su venta. No realice fuegos artificiales caseros. Encienda los fuegos de artificios uno por vez y luego tome distancia rápidamente.

Asimismo, en el marco de concientización del «no uso de pirotecnia», se recuerda que las pirotecnias con alto poder explosivo y de mayor capacidad sonora, causan problemas auditivos en niños, ancianos, en personas con capacidades diferentes y en los animales, por lo que se recomienda su no uso. Pasemos las fiestas de fin de año y navidad con pirotecnia cero, con elementos de festejos «lumínicos» se puede festejar mejor.