“Está próximo a inaugurarse el nuevo Mercado Frutihortícola”

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Rodrigo Portocarrero, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó que el traslado del sector mayorista del Mercado Frutihortícola a un sector del predio de la Sociedad Rural, está próximo a concretarse, lo que destacó, traerá numerosos beneficios ya que “va a ser el nuevo pulmón económico, cultural y de esparcimiento que va a tener la ciudad”.

“La Municipalidad no está exenta de la situación que se padece por la pandemia, pero aún así esta gestión que lleva adelante el intendente Jofré trabaja para y por la gente, tratando de atender las cuestiones esenciales que hacen a los barrios de la ciudad, tenemos que recordar que cuando asume como mandatario se incorporaron 12 mil hectáreas más con los mismos servicios que teníamos, con la misma coparticipación, si bien el ingreso ha variado muchísimo, antes de cada 10 vecinos solo uno pagaba los impuestos y con ese tipo de recaudación mucho no se podía hacer, por eso alentamos, promovemos, trabajamos muchísimo para que el vecino pague los impuestos municipales, tenemos que lograr ser autosustentables que es uno de los ejes fundamentales que lleva adelante Jofré, hoy a pesar del momento difícil que vivimos, de cada 10 vecinos, entre 4 a 5 están pagando los impuestos, se mejoró mucho y eso como parte de este equipo municipal nos enorgullece”, destacó.

Asimismo valoró que Jofré “logró la modernización del Estado como eje de gestión, la modernización de inmobiliarios, del sistema informático, el Centro de Atención al Vecino, trabajamos de manera ordenada, siempre vienen requerimientos y pedidos por WhatsApp, llamadas, redes sociales, pero tratamos de canalizar a través del call center que nos permite organizar los requerimientos de los vecinos para darle un mayor orden, tratar de ir cubriendo esta demanda que es muchísima, cuando el estado Municipal empieza a dar respuestas como hace esta gestión, las demandas son mayores”.

“Siempre le decimos al vecino que vamos a ir dando respuestas a medida que vayamos generando dentro de lo que es el marco del orden que tenemos. Trabajamos para y por la gente, si tenemos que generar mejoramiento lo estamos haciendo con lo poco que recibimos de coparticipación, con la ayuda del gobierno provincial que ayuda muchísimo a esta gestión, por eso volvemos a destacar el ingreso, lo que la gente pague nos ayuda y vuelve en servicios”, subrayó.

“Para poder crecer como ciudadanos, necesitamos una disciplina ciudadana, esto lo de la pandemia nos generó esto, que como ciudadanos nos falta mejorar la disciplina”, aseguró.

Mercado Frutihortícola

En otro tramo de la nota habló del traslado del sector mayorista del Mercado Frutihortícola, lo que, entre otras cosas, traerá alivio a vecinos de la zona.

“Se ampliarán las oportunidades de trabajo para todos los actores que intervienen, en este caso a la Sociedad Rural son 17 mayoristas que van a trasladarse en los galpones reacondicionados para albergar a todos. Esto ha generado hace mucho tiempo o fue generando en los vecinos una situación de mucho nerviosismo por el ruido de los camiones, con sus cámaras prendidas durante toda la noche, ya no podían descansar los vecinos, inclusive la iglesia que está ahí cerca sufría con el derroche de la basura que genera el mercado. Esto va a generar que se amplíen las posibilidades y donde se va a relocalizar va a ser el nuevo pulmón económico, cultural y de esparcimiento que va a tener la ciudad, ubicado en una zona que ha crecido muchísimo”, subrayó sobre el predio de la Sociedad Rural.

“Esta zona donde está emplazada la Sociedad Rural está dentro de la ciudad, ahora se está terminando la autopista lo cual va a generar mayor rapidez, cercanía, fluidez de los vecinos, este mercado va a funcionar como un lugar de quiebre, los camiones que vengan de otros lugares deberán ingresar al mercado a hacer su ruptura de carga y trasladar con camiones más chicos hacia lo que es el sector minorista o hacia donde tengan fruterías o verdulerías”, destacó.

“Este convenio es por cinco años renovable por otros cinco años más, es un plazo de 10 años y estamos seguros que esto se va a extender porque el lugar está muy lindo, se ha ambientado, va a funcionar ahí el Centro Cívico Municipal N°2, la política es descentralizar el municipio, llevarlo a diferentes sectores de la ciudad”, explicó.

Asimismo Portocarrero manifestó que “cada una de las acciones que vamos llevando están organizadas, planificadas, el intendente Jofré hace unos dos años había lanzado el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Formosa de acá a 20 años porque necesitamos tener seguridad para crecer, saber que hay planificación por este tiempo, a nosotros nos cuesta muchísimo llegar con todos los servicios, la ciudad creció muchísimo, tenemos una planificación pero necesitamos ir mejorando recursos para mejorar cada uno de los ingresos”.

“Necesitamos llegar a la conciencia de que el vecino pague sus impuestos, si bien la situación económica no es alentadora, el municipio es como la casa de todos, necesitamos que el vecino pague, se ha hecho muchísimo, se ha logrado mucho más y se sigue trabajando, de manera constante hay cuadrillas, se arreglan los sectores. Todo esto lleva recaudación, si el vecino nos ayuda con los impuestos vamos a seguir generando mucho más, amen de lo que recibimos de coparticipación que tampoco alcanza”, explicó.

“El intendente Jofré de manera constante a todos los funcionarios y en general siempre nos pone la vara muy alta, cuando más resultados ve más exigencias nos impone, hoy la ciudad ha cambiado muchísimo”, valoró.

Expresó además que “no nos molesta que el vecino nos exija y se enoje porque estamos para escuchar a la gente, para tratar de darle respuestas a cada uno de los requerimientos, el vecino cuando ve que el municipio cumple, las demandas son mayores y eso no nos asusta, al contrario, queremos seguir redoblando la apuesta, trabajando para ellos, tenemos un intendente que confía en los vecinos y trabaja por ellos”.

Para reclamos, detalló que “la gente se puede comunicar al centro de Atención al Vecino, también están las redes sociales, pueden dejar su mensaje y se los vuelve a llamar, también me pueden escribir en las redes en Facebook e Instagram donde vamos a ir contestando y derivando a cada una de las áreas del municipio para poder organizar la respuesta a ese reclamo”, explicó.

“El Centro de Atención se va organizando de acuerdo al mensaje que deja cada vecino, eso se transmite y cada área después debe informar si se ha cumplido ese servicio. Lo ideal es dar una respuesta inmediata pero muchas veces por ciertos motivos no se cuentan con los recursos pero cuando sí los tenemos se dan esas respuestas que piden los vecinos, trabajamos por zonas, se tienen registrados todos los requerimientos y se va trabajando por zona y por barrio para dar respuestas a cada uno de los reclamos”, finalizó.

