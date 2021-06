Esta semana se abonará el subsidio a cooperativistas

Compartir

Linkedin Print

El subsecretario de Economía Social de la provincia, Ricardo Fischer, comentó que “el jueves o viernes estará acreditado en las cajas de ahorro de los beneficiarios el total de 12 mil pesos”, y que este subsidio a cooperativistas beneficiará a 1.281 personas, pertenecientes a 48 cooperativas formoseñas. Asimismo, se refirió al bono de 11 mil pesos; apoyo económico del Ministerio de Trabajo de Nación, perteneciente al programa Trabajo Autogestionado.

En este sentido, Fischer remarcó que el pago del subsidio de 12 mil pesos es para cooperativistas que no pudieron trabajar o vieron disminuidos sus ingresos por el decreto del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) debido al incremento de casos de coronavirus.

“A través del Decreto Provincial Nº 63/21, el gobernador Gildo Insfrán, creó el Programa de Asistencia Financiera Extraordinaria a la Economía Local para atenuar los efectos de la emergencia sanitaria como el pago de sueldos a pymes, los subsidios a cooperativistas, la moratoria ampliada en RENTAS, más fondos para el Plan Alimentario Nutrir, etcétera”, explicó el subsecretario.

En cuanto a cooperativistas, marcó que “hasta el 11 de junio podían demostrar que no tuvieron ingresos o fueron disminuidos por el contexto sanitario, mientras que otras actividades directamente no trabajaron e ingresaban al beneficio sin la necesidad de demostrar su baja de ingresos”.

Señaló en este contexto que “en esta semana se está procediendo a acreditar los pagos, el jueves o viernes se estará acreditado en las cajas de ahorro de los beneficiarios el total de 12 mil pesos, que beneficia a 1.281 personas que están incluidas en 48 cooperativas”, lo que significa una inyección de 15.372.00 pesos “que entre la semana anterior y este fin de semana ingresa al bolsillo del cooperativista y los comercios locales”.

Compartir

Linkedin Print