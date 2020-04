«Esta situación es un asesinato al sector privado», dijeron desde «Comerciantes Unidos Formoseños»

Compartir

Jorge Capristo, comerciante de la ciudad que forma parte de la organización «Comerciantes Unidos Formoseños», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el aislamiento social obligatorio que rige en todo el país ante la pandemia de coronavirus y que afecta más que nada a los trabajadores independientes que además de tener empleados deben pagar alquiler, servicios e impuestos, situación que ven complicada ante la falta de ingresos económicos durante este tiempo que los locales llevan cerrados.

«La mayoría de los comercios no puede abrir porque no son de primera necesidad y al no haber movimiento, al no haber efectivo no hay flujo y cada vez está peor la cosa, cada día se está complicando más», comenzó diciendo.

«La mayoría estamos en la misma, hay que pagar los alquileres, los impuestos que siguen llegando, los empleados y cuando un local está cerrado no hay ganancia, esto es lo mismo que un trabajador independiente que cuando no trabaja no tiene dinero para comer o tiene otros gastos, nosotros lo mismo, no somos grandes empresas que tenemos un respaldo, somos gente trabajadora, independiente con algunos empleados y si no abrimos no generamos dinero, ese es el gran problema», manifestó.

Respecto a la serie de medidas que brindaron desde Nación para aliviar la carga sobre los comercios y ayudar por ejemplo a pagar salarios brindando créditos, Capristo explicó que «el tema con eso es que a muchos no les va a regir porque hay gente que por ahí ya viene endeudada, que no podía tener por ejemplo a su empleado 100% en blanco y por ahí lo tenía media jornada, tampoco se puede llegar a un acuerdo con el empleado porque por ahí no entiende, lo que quieren es cobrar igual, no les importa si uno está en posición de pagar o no y eso es lo que afecta, aflige, también los cheques rechazados, las cuentas que se van poniendo en rojo, estamos en una situación realmente critica porque el estado no nos está dando las herramientas suficientes para salir a afrontar la situación sabiendo que el sector privado es el que banca, el que mueve el país».

En cuanto a la organización de la que forma parte y sobre si fue creada ahora o ya vienen trabajando desde hace tiempo, contó que «»CUF ya tiene su tiempo, estaba en la Federación Económica, Capymef, Came y demás, pero nosotros arrancamos sin ningún apoyo político, somos todos comerciantes y tenemos gente que está en las distintas cámaras también trabajando, sumándose a nosotros porque somos más que nada comerciantes activos, sin el apoyo político, siempre dando una mano al otro, CUF es pujante, fuerte y entre todos hacemos esto, es fácil por ahí poner una cámara y no ser comerciante y mirar de afuera pero el que la maneja día a día está en la realidad, CUF es el comerciante real que choca con la problemática del trabajo diario».

Seguidamente habló sobre un escenario que causó gran malestar en la sociedad y que tiene que ver con las largas filas afuera de los bancos de la ciudad para cobrar los sueldos, algo que va en contra del aislamiento al que están sometidos los argentinos para evitar la propagación del coronavirus. «Da muchísima impotencia eso porque los demás estamos encerrados, cuidándonos todos en familia y nos avisan por WhatsApp que hay miles de personas en la calle, filas en los bancos, gente haciendo cuadras de espera, hay mucha gente en la calle y uno que necesita salir a trabajar no puede porque nos clausuran el local y nos multan, no podemos hacer nada, cómo hacemos para levantarnos después, si uno tiene un mínimo de ahorro para la comida va bien, hay colegas a los que ya les vino la factura de luz con sumas de 10 o 12 mil pesos y nos han dicho que van a trabajar mientras les dé la luz del sol y después juntarán el dinero para pagar la luz, hasta ese punto estamos llegando que no vamos a tener ni para pagar la luz y trabajaremos con la luz del día, es increíble».

En relación a si se formó algún consejo económico donde puedan manifestar sus dudas, señaló que «por ahí nos escuchan pero hacen oídos sordos y esa es la realidad, sabemos que la mayoría está al tanto de lo que sucede, pero hacen oídos sordos porque no quieren involucrarse pero va a llegar el momento en que si no escuchan y no responden esto va a explotar porque el sector privado y comercial es el sector más pujante y fuerte, detrás de cada negocio hay 4 o 5 personas porque encima hay familias y empleados, si todos se nos ponen en contra estamos jodidos».

«Esta situación nos afecta a todos, al sector privado lo está matando directamente, es un asesinato al sector privado, se pueden tomar ciertas medidas para que podamos trabajar, sabemos que una vez que uno muere ya no vuelve más pero se pueden tomar ciertas medidas para que ciertos sectores se empiecen a manejar, el que no tiene que salir de casa que no salga, pero el que tiene que salir a trabajar puede salir, no hace falta aislar a todo el mundo, solo a los factores de riesgo y a los posibles portadores tomando la temperatura y demás, para mi no hace falta aislar a todo el mundo», finalizó.