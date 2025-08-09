Está todo listo para la tradicional entrega de juguete

Édgar Pérez, integrante de la logística de esta nueva entrega de juguetes, confirmó que completaron la distribución prevista para la ciudad capital con la jurisdicción cinco, en la mañana de este viernes 8 y, de esta manera, está todo listo para la retribución del próximo domingo 10 de agosto en los establecimientos educativos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias de toda la provincia.

“Todo lo que es el sistema educativo, tanto de nivel inicial, primario, de gestión pública y privada de la ciudad, se completó el esquema de distribución previsto con la entrega de la jurisdicción cinco, que supera los 40 mil juguetes de la delegación capital”, indicó.

Y aclaró: “En la ciudad, por cierto, también están contemplados los CDI, las guarderías, los hospitales”.

De este modo, Pérez ratificó que este domingo, desde las 9 horas, de manera simultánea en toda la provincia se hará la entrega de 200 mil juguetes aproximadamente, cifra similar a la del año pasado.