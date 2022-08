«Estábamos esperando el anuncio del Gobernador en el OPNGT y eso no pasó», dijo Pereira

Compartir

El secretario gremial de Voz Docente, Manuel Pereyra visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de diferentes temas, entre ellos la realidad del docente y aseguró que lamentan que el Gobernador no hablara del recorte presupuestario, a su vez indicó que tenían muchas expectativas de los anuncios de este en materia de aumentos para el sector de la educación.

Pereira comenzó diciendo «hace tres décadas que esta esté gobierno y sistemáticamente fueron avasallando nuestros derechos hasta lograr que hoy el salario de un docente en Formosa sea de 60 mil pesos».

«Desde el mes de febrero que nosotros venimos luchando, realizamos tres marchas en lo que va del año. Hemos tenido un desacuerdo cuando los gremios dialoguistas se habían reunido para tratar la paritaria con el Gobernador y aprobaron un incremento salarial en forma escalonada de 50 por ciento, insuficiente por donde se lo mire», explicó.

«Los proclamadores del modelo salen en todas las tribunas a defender el anuncio y lo que nos preocupa son los maestros de grado, las maestras jardineras, el preceptor porque esos son los que realmente tienen un sueldo miserable, es por ello que nosotros peticionamos. Hemos realizado una marcha importante el viernes y cada vez se nos suman más personas», indicó.

Asimismo, se explayó «el reclamo es generalizado porque el dinero no alcanza lamentablemente, se nos han sumado docentes del interior también».

Falta de inversión

en educación

Al respecto, el gremialista manifestó «la función del docente es enseñar, la metodología del aprendizaje es que ese chico vaya a la escuela a aprender y lamentablemente con la política educativa del Gobierno se aplica la metodología del descubrimiento y los alumnos va a descubrir no a aprender».

«En nuestra época nosotros íbamos a aprender, podemos discutir el método, pero a la escuela íbamos a aprender. El docente hoy en día no tiene la libertad de enseñar», dijo.

Acerca de la situación de la educación en Formosa contó «en el año 2013 nosotros estábamos por arriba de la media, en el 2018 estábamos en el medio y ahora estamos en un lugar donde no queremos estar y esto es por las políticas educativas».

«En el 2006 ya se había acordado que la escuela primaria tenia que tener extensión de jornada y lamentablemente esto no se cumplió, el dinero para eso vino y no sabemos adonde fue es por ello que nosotros decimos que nuevamente este año se implementan los 45 minutos de extensión horaria, pero el tiempo de escolaridad que va a tener el alumno no es la solución, lo que hay que cambiar es el contenido», argumentó.

«El Ministro de Educación cuando vino a Formosa firmó un acuerdo con el Gobernador para la extensión horaria y allí quedó asentado que el primer mes del sueldo de los docentes primarios lo abonará Nación y el restante, el 80 por ciento se hace cargo Nación y lo que falta lo pone la provincia, de todas maneras hay que decir que esas horas que se queden de más los docentes significará que solo tendrán 6 mil pesos más en sus sueldos», aseveró.

Adoctrinamiento

Ante el hecho de que en algunos establecimientos educativos se adoctrine a los alumnos, Pereyra opinó «la política del Gobernador exuda autoritarismo y hace más de tres décadas ellos fueron adoctrinando no solo a la parte política, también están entrando en la docencia porque nosotros tenemos denuncias para que los docentes no hagan paro, pero, ahora bien, ellos convocan a los docentes a marchas en apoyo a la Vicepresidente, esto es increíble».

«Nosotros queremos que el docente participe en política, pero que no los obliguen a hacerlo, acá lamentablemente van políticos del Gobierno, realizan reuniones en instituciones educativas y esto no tiene que hacer y si vamos a querer hablar con los docentes, no nos dejan, esto ocurre lamentablemente», señaló.

«Con los tiempos que están corriendo, no podemos tener un Gobernador con 30 años en el poder, y mira que tenemos ayuda de todos lados, todo el mundo nos quiere ayudar y esto nos lleva a que nos avasallen nuestros derechos sistemáticamente», consideró.

«Los que impiden algunas cuestiones que tienen que ver con las libertades, son los que defienden el modelo, llámese directores zonales, directivos de las escuelas, caudillos políticos, todos proclaman y sistemáticamente vos te encontras confundido porque no podés creer que te prohíban pintar de determinado color algo», expresó el docente.

Estabilidad laboral

Consultado al respecto, el titular de «la estabilidad laboral en Formosa es todo un tema, en el año 2001 el Gobernador llamó a ingreso a la docencia, algo personal, dijo que quería que tengan estabilidad laboral, nosotros tenemos una ley sobre como concursar para ser titular, pero él lo dejó de lado y dijo que él es el supremo y dueño de todo y convoca a ingreso a la docencia, estas o no encuadrado y quedas en el cargo. La última vez que se hizo esto fue en el 2011 «.

Pedidos

Por último y en relación a si realizarán como gremio algún pedido, Pereira indicó «lamentablemente en el operativo el Gobernador no habló del recorte presupuestario, no habló del 10 por ciento que va a abonar mañana (por hoy). Estábamos esperando el anuncio del Gobernador en el OPNGT y eso no pasó».

