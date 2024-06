«Estaban diciéndose peronistas solamente para captar votos», consideró Samaniego

En el marco del ciclo de charlas doctrinarias que organiza el Centro de Estudios Políticos “Juan Domingo Perón”, el diputado provincial Agustín Samaniego opinó sobre algunos dirigentes políticos locales, que se encuentran aliados con el presidente Javier Milei.

Fue en el barrio Guadalupe, donde se realizó una jornada de análisis y debate acerca de la situación nacional que golpea duramente al pueblo argentino, con la exposición de la senadora María Teresa González (PJ).

El jefe de la bancada justicialista en la Legislatura opinó que estos dirigentes ya compartían esta ideología con el Presidente, al señalar que “estaban diciéndose peronistas solamente para captar votos. Es evidente que se han aprovechado del Justicialismo y ahora, cuando ven otro factor de poder a nivel nacional, rápidamente huyen en ese sentido”.

Samaniego se refirió además al apoyo que recibió en Ingeniero Juárez este fin de semana el gobernador Insfrán de parte de la mayoría de los jefes comunales de la provincia, y opinó que esto es así porque “los intendentes, concejales, dirigentes políticos del Partido Justicialista, de todos los partidos políticos, la enorme mayoría del pueblo comparten este parecer” y añadió que Insfrán “tiene la imagen positiva más alta del país en su provincia”.

“Todos y cada uno de los apoyos que tiene el Gobernador en cada uno de los rincones de la Argentina, de Formosa, de los barrios de Formosa y de cada una de las localidades, es ganado en base al trabajo que ha realizado, al cambio profundo, verdadero, estructural que ha tenido nuestra provincia”, subrayó.

Ajuste

Por otro lado, Samaniego también se refirió al ajuste implementado por Javier Milei no lo está pagando la casta, como prometió en su campaña electoral, sino “exclusivamente la clase media, la clase trabajadora, la clase más humilde, la enorme mayoría del pueblo”.

Y dijo que fue más allá “creyendo que dañaba a los gobernadores, en realidad está perjudicando enormemente a las provincias, con la paralización de la obra pública y con la disminución de la transferencia de fondos”.

Lamentó que Milei en poco tiempo “ha logrado desmejorar severamente los indicadores de consumo, de alimentos, los indicadores de pobreza, de indigencia, los indicadores laborales” provocando así una crisis muy rápida, que era de esperar, pero no de esta manera.

No obstante advirtió que los senadores formoseños continuarán defendiendo los intereses tanto de la Nación como de Formosa y deseó que “los otros senadores también le pongan un freno a esta Ley de Bases que representa un enorme daño para la Argentina”.