Establecen requisitos para acceder a créditos de la ANSeS

El Gobierno estableció los requisitos que deberán cumplir jubilados y trabajadores registrados para acceder a créditos de la ANSeS por hasta $400.000.

La medida, que había sido anticipada por el ministro de Economía, Sergio Massa, se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 463/2023, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el otorgamiento de financiamiento a las beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los trabajadores aportantes se concretará bajo las modalidades y en las condiciones que establezca la ANSeS.

En el caso de los jubilados, la inversión podrá ser por hasta el 20% de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mientras que para los trabajadores no podrá exceder el 5%. A esta nueva línea de créditos, el Estado Nacional destinará $450.000 millones, el monto máximo a otorgar será de $400.000, a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, para todos los plazos de amortización para los trabajadores.

En todos los casos la relación cuota-ingreso con respecto al crédito otorgado no puede superar el 20% de la remuneración bruta mensual.

Para el otorgamiento de los préstamos, los trabajadores deberán cumplir con -entre otros- los siguientes requisitos:

*Encontrarse en relación de dependencia en las modalidades y condiciones que establezcan las normas aclaratorias y complementarias y contar con remuneración que, al momento de la solicitud del crédito, sea inferior a la remuneración vigente a partir de la cual comienzan a estar alcanzados y alcanzadas por el gravamen de impuesto a las Ganancias.

Poseer una antigüedad no inferior a seis meses continuos bajo el mismo empleador.

No superar, a la fecha de finalización del pago del crédito, la edad legal de jubilación establecida.

No superar la «Situación 2», según la categoría registrada que estipula la Central de Deudores que publica el Banco Central.

No ser beneficiario o beneficiaria de jubilación y/o pensión con línea de Crédito vigente dentro del Programa «Créditos ANSeS».

Ser titular de una tarjeta de crédito de un banco que opere en la República Argentina, donde la persona tomadora perciba su remuneración mensual. En esa tarjeta se acreditará el préstamo.

El DNU estableció además que el plazo de amortización de los créditos para trabajadores se establece en 24, 36 y 48 cuotas mensuales y consecutivas. El pago de la primera cuota tendrá un período de gracia que podrá extenderse hasta tres meses, según la fecha de otorgamiento del crédito en función del día de cobro de la remuneración del trabajador.

La ANSeS fue facultada para debitar todo importe adeudado por el crédito de las cuentas bancarias que posea el tomador, aún en descubierto y sin interpelación alguna.

Asimismo, las personas tomadoras de los créditos no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas hasta la cancelación total del crédito.

Relacionado