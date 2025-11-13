Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

El Gobierno de Estados Unidos oficializó este jueves que alcanzó un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina. La medida “busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”, según resaltó un comunicado de la Casa Blanca.

El comunicado consignó que ambos países se comprometieron a abrir sus mercados mutuamente para productos clave. Además se deja entrever que la Argentina conseguirá beneficios para sus principales exportaciones a suelo estadounidense en materia de recursos naturales, acero, aluminio y carne de res, tal como había anticipado Infobae en exclusiva.

La Argentina, por su parte, otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas, señaló el texto.

Por otro lado, “en reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y de conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

“Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto que el Acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo la toma de en consideración del Acuerdo al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862). Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral recíproco al mercado para el comercio de carne de res”, agregó la misiva.

Por otro lado, Argentina elimina barreras no arancelarias y dejará de exigir trámites consulares para las importaciones estadounidenses, con el compromiso adicional de suprimir el impuesto estadístico que se aplicaba a estos bienes. El país aceptará el ingreso de productos que cumplan las normas técnicas estadounidenses o internacionales en sectores clave, y permitirá la importación de vehículos producidos en Estados Unidos bajo los estándares federales correspondientes. El acuerdo incluye el reconocimiento de certificados y autorizaciones sanitarias y regulatorias estadounidenses para dispositivos médicos y fármacos.

El texto precisa que Argentina continuará tomando medidas contra mercados regionales de falsificación y reforzará la protección de la propiedad intelectual, comprometiéndose a subsanar desafíos estructurales vinculados a patentes, atrasos y denominaciones de origen. El país también adoptará criterios internacionales en su legislación sobre propiedad intelectual.

En materia agrícola, el acuerdo contempla la apertura del mercado argentino para ganado, carnes y alimentos estadounidenses, la simplificación de los registros de productos de origen animal, y el compromiso de no restringir el acceso a productos de denominaciones específicas. Ambas partes cooperarán en la remoción de obstáculos no arancelarios para alimentos y productos agrícolas.

En el ámbito laboral, Argentina asume la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzado u obligatorio y el refuerzo de la fiscalización sobre derechos laborales reconocidos internacionalmente. El acuerdo también prevé compromisos en materia ambiental, incluyendo la lucha contra la tala ilegal, el fomento de la eficiencia en el uso de recursos y la implementación de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio en materia de subsidios a la pesca.