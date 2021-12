Estados Unidos: en Chicago será obligatorio mostrar certificado de vacunación en restaurantes y bares

Compartir

Linkedin Print

Chicago pedirá carnet de vacunación contra el coronavirus en restaurantes, bares, gimnasios y otros lugares cerrados, ya que la variante omicron que se propaga rápidamente genera un aumento en las infecciones por COVID-19, en todo Estados Unidos.

Lo informó este martes la alcaldesa Lori Lightfoot. El requisito entrará en vigencia el 3 de enero y se aplicará a los lugares de la tercera ciudad más grande del país donde se sirven alimentos y bebidas, incluidos lugares deportivos y de entretenimiento, y gimnasios. No se aplica a las personas que compran comida para llevar y que permanecen en una empresa menos de 10 minutos.

Lightfoot dijo que la medida es necesaria debido a un aumento en los casos y las hospitalizaciones. Chicago registra cifras de contagios en niveles similares a antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Registra un promedio de más de 1.700 casos nuevos de COVID por día, frente a los 300 por día de hace apenas unas semanas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que la prevalencia de omicron es aún mayor en algunas partes de los EE. UU. La variante es responsable de aproximadamente el 90% de las nuevas infecciones en el medio oeste industrial, el área de Nueva York, el sureste y el noroeste del Pacífico.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, anunció el lunes que la ciudad requerirá un comprobante de vacunación para los trabajadores y clientes en muchos negocios cerrados a partir de mediados de enero. Nueva York y San Francisco ya lo exigen.

Rob Karr, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois, calificó el requisito de Chicago como un «enfoque razonablemente medido».

Lightfoot dijo que habría una opción de prueba semanal para los empleados que no están vacunados, pero no una opción de prueba para los clientes. El requisito no se aplica a los lugares de culto, escuelas primarias y secundarias, supermercados y edificios de oficinas o residenciales.

Allison Arwady, comisionada de salud pública de Chicago, informó que el requisito se aplicará a todas las personas mayores de 5 años y que deben estar «completamente vacunadas», lo que los CDC definen actualmente como dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna. Para las personas mayores de 16 años, se debe presentar una identificación con foto válida junto con una tarjeta de vacunación.

Lightfoot dijo que los inspectores de la ciudad monitorearán el cumplimiento del requisito por parte de las empresas. Se emitirán advertencias a las empresas que no cumplan, pero si una empresa viola repetidamente las reglas, «vamos a derribar el martillo», dijo Lightfoot.

Los primeros estudios sugieren que los vacunados necesitarán una inyección de refuerzo para tener la mejor oportunidad de prevenir la infección por omicron, pero incluso sin la dosis adicional, la vacuna debería ofrecer una fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte.

Compartir

Linkedin Print