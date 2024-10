Estafa millonaria al Banco Nación: el Fiscal dijo que “no hay precedente”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el titular de la Fiscal Federal N°2 de Formosa, Luis Benítez, se refirió al trabajo investigativo que llevan adelante tras una denuncia por una estafa millonaria al Banco Nación, que, según afirmó, “no tiene ningún otro precedente”.

Si bien Benítez no brindó muchos detalles debido a que se trata de una causa en investigación y aún no han declarado las personas detenidas, se refirió a los allanamientos simultáneos que se realizaron en distintos puntos de la ciudad. “Esto parte de una denuncia que formalizó el Banco Nación Argentina respecto a un fraude que se habría realizado con documentaciones falsas en perjuicio de esa institución bancaria. El monto defraudatorio, en su momento, en 2022, superaba los 277 millones de pesos; actualizado al valor de hoy, debe estar en los 600 millones. En virtud de esto, la Fiscalía realizó algunas medidas y solicitó los allanamientos y detenciones de las personas que se consideran involucradas en esta estafa millonaria, que en el Banco no tiene ningún otro precedente”.

En cuanto a lo que le corresponde a la Fiscalía, Benítez dejó en claro que se busca darle la mayor celeridad al caso y que trabajan con organismos especializados. “Las estafas virtuales son difíciles de dilucidar porque son rápidas en la ocupación de las cuentas y las transferencias, así que hacemos lo que se puede; en algunos casos tenemos suerte. En este caso en particular, es algo que se materializó con documentaciones presentadas al Banco y recibos de dinero en ventanilla de la entidad”, continuó diciendo.

Respecto a cómo continuará la investigación, el mismo informó: “Estamos con pedido de captura nacional e internacional, y estamos esperando que sean aprehendidos los cinco prófugos”, aclarando que se trata de tres personas de Formosa y dos de Chaco.

Cabe destacar que en la investigación intervinieron organismos como la AFIP y la PROCELAC, quienes también se encuentran investigando una posible evasión fiscal que podrían haber cometido los involucrados.