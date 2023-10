Estafa millonaria: «Lo que vivió mi padre es algo que solo se ve en las películas»

Hugo Leguizamón abogado e hijo de Mario Leguizamón quien fue estafado por dos empleados que trabajaban con la familia desde el año 2016, en contacto con el Grupo de Medios TVO contó lo que le tocó vivir a su padre durante todo este tiempo con esas dos personas, que según relata el letrado eran de la absoluta confianza de la familia. Y aseveró: “lo que vivió mi padre es algo que solo se ve en las películas”.

Leguizamón comenzó diciendo: «aún se está investigando el ilícito. En general hay que decir que estas personas trabajaban en la casa, era una pareja que habían comenzado a trabajar a fines del año 2016».

«El problema arrancó cuando mi papa y mi hermana fueron internados por Covid, mi hermana falleció y mi papá sobrevivió, esto a mediados del 2020, de todas maneras, él ya venía con tratamiento psiquiátrico, pero se manejaba más o menos y ahí cuando mi hermana ya no pudo cuidarlo comenzaron a darse estas irregularidades que hoy estamos tomando conocimiento de muchas de ellas, pero las mas graves fueron este año cuando mi padre se encontraba totalmente perdido», añadió.

«Nosotros lo llevábamos a todos los médicos, habíamos cambiado a muchos de ellos y cada vez estaba peor, cuando fuimos a internarlo en Puiggari, él se despabila y recuerda algunas cosas que tenia miedo, nos dijo que le hacían firman cosas que no sabia que eran y ahí empezamos la investigación del caso», indicó el letrado.

Asimismo, contó «esta gente abusaba de la enfermedad de mi padre para tenerlo incapaz y le hacían firmar documentos, sustracción de dinero y demás cosas».

«Estas personas conocían todos nuestros movimientos y en el tiempo en el que la familia no estaba con él, le hacían hacer esto, nosotros confiábamos muchos en esta gente por los años en que ellos trabajaban», señaló.

«Ni siquiera llevaban a mi padre a las consultas médicas, si lo llevaban a firmaban a firmar cosas que él no entendía de que se trataba».

Explicó también que «a fines del año pasado él estuvo nuevamente muy mal de salud y así y todo lo llevaban a que firme algunas cosas, cuando la investigación este mas avanzada voy a mostrar todas las pruebas de la estafa que le cometieron a mi padre, no tenemos dudas de que lo hayan querido matar porque es una locura todo lo que le han hecho firmar».

«Nosotros confiábamos mucho en la gente que lo cuidaba, pero la verdad es que lo que nos enteramos es repasar una película de terror. Lo que vivió mi padre es algo que solo se ve en las películas», cerró.

Versión policial

Una pareja fue detenida por personal de la División de Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales con cerca de dos millones de pesos en su poder. Se secuestró el dinero y una camioneta en la que se movilizaban.

El hecho fue denunciado el pasado lunes 23 del corriente por un conocido comerciante y su hijo, quienes comentaron que desde hace un tiempo atrás que el comerciante estaba bajo el cuidado de una mujer por padecer una enfermedad que impedía que se valiera de sus propios medios para realizar sus actividades diarias.

Tal es así que la mujer, aprovechando esa situación, mediante engaño y abusando de su confianza, efectuó junto a su pareja varias operaciones comerciales traspasando propiedades a nombre de la mujer y su pareja, apoderándose además de una gran suma de dinero que se encontraba en el inmueble del comerciante, por lo que al darse cuenta de esa situación se acercaron a radicar denuncia en sede policial.

Inmediatamente personal de Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales, en primer lugar iniciaron una causa judicial por el presunto delito de Estafa con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

La investigación derivó a que en horas de la tarde del jueves último, policías lograran la detención de una mujer de 30 años y su pareja de 31 años en calle Danieri al 900 del Barrio Villa Lourdes quienes tenían en su poder la suma aproximada de $ 2.000.000 (pesos dos millones) en una mochila, como así también se procedió al secuestro de una camioneta marca Volkswagen Amarok en que se movilizaba la pareja y que resultan de interés en la investigación.

Ambas personas fueron notificadas del motivo de su detención y alojados, el hombre, en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 6 y la mujer en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 (ex alcaidía de mujeres), donde permanecen a disposición de la Justicia.

Se continúan con las tareas investigativas del caso y se tienen previstos realizar otras intervenciones.