Estafa: simulan tener datos de motos sustraídas y piden depósito de dinero a billeteras virtuales

El modus operandi de estos delincuentes, es contactar por mensajería instantánea (WhatsApp) a personas que fueron damnificadas por la sustracción de motocicletas, ya que estas brindan números de teléfono en las redes pidiendo información para recuperar su rodado, aprovechando esa situación para cometer el ilícito.

Una vez que establecen el contacto simulan tener el rodado, pero a cambio solicitan un depósito de dinero a billeteras virtuales y otra suma de dinero en efectivo en la entrega de la motocicleta.

Tras recibir el depósito de la plata, pierden totalmente el contacto con el/la propietario/a, materializándose de esta manera el delito.

Recomendaciones:

No facilitar los datos personales: usuarios, claves, contraseñas, pin, clave de seguridad, clave token de sus cuentas.

No enviar fotografía de DNI por teléfono, correo electrónico, redes sociales, o mensajes de textos, ya que los bancos ni las casas crediticias nunca te van a pedir esa información.

El banco no necesita las claves de sus clientes para brindar ayuda, ya que las mismas son personales y confidenciales.

No ingresar datos personales o bancarios a sitios por medios de link que llegan por correos electrónicos.

Ante cualquier duda hacer la denuncia al 911, presentarse en la Comisaría y/o dependencia policial más cercana a su domicilio, o presentarse directamente en la Oficina de la División Delitos Económicos, sito en la calle José María Uriburu N° 1.347 del barrio Don Bosco de esta ciudad capital, donde se brindará las recomendaciones del caso.