Es la segunda vez que me pasa que un remisero me cobra 400 pesos por un viaje de noche desde el barrio Guadalupe hasta el centro, sobre la calle Moreno casi Av. 25 de Mayo. Al momento de reclamar aseguran que rige otra tarifa, pero hay casi 200 pesos de diferencia con un viaje de día. No paran de estafar a la gente y después andan llorando porque no tienen trabajo. Caraduras.

